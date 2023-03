Bắc Kạn triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023

Chủ đề “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 là “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Kế hoạch đề ra nhằm mục tiêu: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP); kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm; nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn...

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tăng cường chỉ đạo hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về an toàn thực phẩm trong Tháng hành động về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, biểu dương, quảng bá các sản phẩm, các mô hình, chuỗi sản xuất, kinh doanh, cung ứng thực phẩm an toàn; truyền thông tác hại của thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng...

Thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 từ 15/4 đến 15/5/2023./.