Bắc Kạn triển khai công tác Nội chính năm 2024

Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo về kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) và cải cách tư pháp (CCTP) năm 2023; dự thảo Chương trình trọng tâm công tác nội chính, PCTNTC và CCTP năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, ổn định. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác nội chính, PCTNTC và CCTP ở đơn vị, địa phương. Những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự được phát hiện, giải quyết kịp thời, sâu sát.

Lực lượng Công an đã tiếp nhận, giải quyết hơn 500 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; điều tra, khám phá hơn 160 vụ án, làm rõ hơn 240 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội. Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết hơn 1.500 vụ việc các loại. Phát hiện, lập biên bản xử lý 540 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3,7 tỷ đồng, Thanh tra các cấp đã thực hiện 371 cuộc thanh tra, kiểm tra; qua đó kiến nghị thu hồi gần 1,47 tỷ đồng. Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp hơn 1.100 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý hơn 2.300 đơn thư các loại. Hơn 2.400 cán bộ, đảng viên đã tiến hành kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Các nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh được triển khai tích cực, hiệu quả. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng; giám định, định giá tài sản; công tác chuyển giao, tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm có nhiều chuyển biến rõ nét. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động tổ chức các cuộc khảo sát, nắm tình hình về công tác nội chính, giải quyết vụ án, vụ việc; giải quyết đơn thư… tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp được duy trì ổn định và thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư pháp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác nội chính năm 2023 như: Tội phạm về trật tự xã hội vẫn diễn biến phức tạp; số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng, nhất là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; còn vụ án, vụ việc giải quyết chậm tiến độ; còn tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của ngành, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm đến mức phải thi hành kỷ luật… Đồng thời thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những kết quả công tác Nội chính đạt được trong năm 2023.

Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương, các cấp, ngành thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ năm 2024, trong đó làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình không để bị động. Lấy phòng là chính, tránh để xảy ra điểm nóng; tập trung làm tốt công tác PCTNTC ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác PCTNTC và CCTP; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng thủ tục, trình tự quy định. Quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác nội chính. Cán bộ làm công tác nội chính phải tâm huyết, trách nhiệm, tham mưu phải trung thực…

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng đến những cán bộ làm công tác nội chính nhân kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (05/1/1966 - 05/1/2024)./.