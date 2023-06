Bắc Kạn: Trên 11.000 ô tô, mô tô được đăng ký tại Công an cấp huyện, xã

BBK - Ngày 17/6, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, tập huấn nghiệp vụ công tác đăng ký xe cho Công an các đơn vị, địa phương. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.