Bắc Kạn tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2023

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1.

Năm 2023, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành đoàn thể, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tỉnh Bắc Kạn hoàn thành tốt công tác quốc phòng địa phương. Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác xây dựng lực lượng, tuyển quân, tuyển sinh quân sự; công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đạt kết quả tốt. Kết quả trên đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Một số kết quả quan trọng đạt được như: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch; triển khai đúng quy trình các bước tuyển quân, bảo đảm 100% chỉ tiêu giao (tổng 887 công dân nhập ngũ, trong đó Quân sự có 703 công dân, Công an có 184 công dân) đạt chất lượng tốt; lực lượng vũ trang tỉnh có đóng góp quan trọng trong xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 300 gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; tham gia tích cực vào Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các địa phương…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1 biểu dương, ghi nhận kết quả nổi bật mà Bắc Kạn đạt được trong thực hiện công tác quốc phòng địa phương, như: Huấn luyện các đối tượng bảo đảm đúng kế hoạch, chất lượng; hoàn thành tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; lực lượng vũ trang luôn bảo đảm sẵn sàng chiến đấu; gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh; chính sách hậu phương Quân đội giúp tăng cường gắn bó giữa quân với dân...

Đồng chí Phó Tư lệnh nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường thì việc mỗi địa phương chủ động xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh sẽ góp phần tăng cường tiềm lực, khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đề nghị Bắc Kạn tổ chức thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần giữ nước từ sớm, từ xa. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng, trong đó có học sinh, sinh viên. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bảo đảm chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới….

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, dù gặp không ít khó khăn nhưng Bắc Kạn vẫn nỗ lực hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhờ một phần tỉnh đã thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, năm 2024 lực lượng vũ trang, các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Chuẩn bị và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; thực hiện tốt việc kết hợp giữa phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành chức năng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tỉnh; tuyển chọn và giao quân đúng kế hoạch; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp…

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn phát động Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và các phong trào thi đua, hội thi năm 2023 được Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng./.