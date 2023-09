Bắc Kạn: Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy mô toàn quốc

BBK - Tối 10/9, tại thành phố Bắc Kạn, 08 tổ liên gia an toàn PCCC tỉnh Bắc Kạn tham gia thực tập phương án chữa cháy và CNCH (cứu nạn, cứu hộ) quy mô toàn quốc.

Công an tỉnh Bắc Kạn đã lựa chọn 08 tổ liên gia trong tổng số 104 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC tại 08 huyện, thành phố tham gia thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy mô toàn quốc.

Phát biểu tại buổi thực tập phương án ở Tổ liên gia an toàn PCCC tổ 4, phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn), Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn ghi nhận công tác chuẩn bị và sự nỗ lực của chính quyền địa phương cùng các hộ dân khi hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra với phương châm lấy phòng ngừa là chính, đảm bảo an toàn khi có cháy nổ xảy ra.

Việc thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ góp phần trang bị cho người dân nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; nâng cao nhận thức về việc tự trang bị phương tiện chữa cháy cho gia đình, từ đó giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra./.