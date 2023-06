Bắc Kạn: Thực hiện "4 đúng, 3 không" trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh cơ bản thuận lợi, mọi nội dung của kỳ thi được giữ nguyên như năm 2022, dịch bệnh Covid đã được kiểm soát; tuy nhiên vẫn còn những khó khăn nhất định như: Thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, an ninh an toàn tại một số địa phương cần được siết chặt, các Ban Chỉ đạo tỉnh, thành cần hết sức tránh tâm lý chủ quan trong việc tổ chức kỳ thi hằng năm...

Phương châm "4 đúng, 3 không" của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “4 đúng” là: Đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng đủ quy trình, không được bỏ bất cứ một quy trình nào; đúng vị trí chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm, kịp thời xử lý các tình huống bất thường. “3 không” là: Không lơ là chủ quan; không tự ý xử lý tình huống bất thường; không căng thẳng áp lực quá mức.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Bắc Kạn cơ bản được giữ ổn định như năm 2022. Trên cơ sở số lượng thí sinh đăng ký dự thi và điều kiện thực tế các đơn vị, trường học, toàn tỉnh thành lập 14 Điểm thi, trong đó thành phố Bắc Kạn 03 Điểm thi, các huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Đồn, Chợ Mới, mỗi đơn vị có 02 Điểm thi; các huyện Bạch Thông, Na Rì, Pác Nặm mỗi đơn vị có 01 Điểm thi; với tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 2.917 thí sinh.

Đến thời điểm này công tác chuẩn bị của tỉnh Bắc Kạn đã cơ bản được hoàn thành trên 7 phương diện:

Đó là hệ thống văn bản về chỉ đạo và tổ chức kỳ thi được ban hành sớm, chặt chẽ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 5/6/2023 về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng năm 2023; thành lập Ban Chỉ đạo thi, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo để phối hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến kỳ thi, đồng thời quán triệt chặt chẽ phương châm "4 đúng, 3 không" của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới tất cả các cấp, ngành, các khâu thực hiện nhiệm vụ của kỳ thi...

Sự phối hợp của Ban Chỉ đạo thi gồm các sở, ngành, địa phương gồm: Công an, Y tế, Thanh tra, Điện lực, Giao thông vận tải, Thông tin và truyền thông...được thực hiện chặt chẽ, kịp thời. Để đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức phục vụ kỳ thi như lựa chọn địa điểm in sao đề thi, nơi chứa bài thi, khu vực chấm thi. Hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương có điểm thi chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi. Tổ chức rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi các thiết bị công nghệ nhằm mục đích gian lận trong thi cử...

Tỉnh đoàn tổ chức 14 đội “Tiếp sức mùa thi” thực hiện tốt việc hỗ trợ cho thí sinh và phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm...theo đúng quy chế thi. Sở Giao thông vận tải đã xây dựng phương án phối hợp với các cơ quan liên quan, các huyện, thành phố nhằm xử lý kịp thời các sự cố sạt lở, tắc đường ảnh hưởng đến kỳ thi; có phương án hỗ trợ vận chuyển cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi và thí sinh tham gia kỳ thi khi cần thiết.

Công tác tuyên truyền trước, và trong quá trình diễn ra kỳ thi được các cơ quan báo chí đẩy mạnh để Nhân dân biết, quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh trong quá trình tập trung ôn tập và tham gia kỳ thi.

Một vấn đề dư luận quan tâm gần đây là việc cắt điện tại các địa phương trong toàn tỉnh sẽ ảnh hưởng tới kỳ thi, tuy nhiên Công ty Điện lực Bắc Kạn khẳng định đã bố trí các phương án đảm bảo an toàn điện, đồng thời không cắt điện trong thời gian diễn ra kỳ thi tại các điểm liên quan đến kỳ thi theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các phương diện khác như: Tổ chức cho thí sinh ôn tập, hỗ trợ thi thử; đăng ký dự thi trực tuyến đạt tỉ lệ cao, công tác tập huấn và kiểm tra cũng như chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực cho kỳ thi đến thời điểm này đã cơ bản được tỉnh hoàn tất.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chung, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương. Theo đó, các Hội đồng thi tổ chức coi thi trong các ngày 27, 28, 29 và 30/6/2023; chấm thi từ ngày 01/7/2023; công bố kết quả thi vào 8h00 ngày 08/7/2023; hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 20/7/2023.

Tại Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra vào ngày 15/6/2023, đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, đề nghị Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh các địa phương phân công nhiệm vụ các thành viên theo phương châm đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm trong tất cả các khâu, đặc biệt là đảm bảo an ninh, an toàn và thuận lợi cho thí sinh trong những ngày thi, phấn đấu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đạt kết quả cao trong cả nước.../.