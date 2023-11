Bắc Kạn: Thu hồi 150 khẩu súng sau hai tháng mở đợt cao điểm

BBK - Với sự vào cuộc tích cực của lực lượng Công an các cấp, công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Sau 02 tháng (từ ngày 18/9 đến 16/11/2023) triển khai thực hiện đợt cao điểm "60 ngày đêm tuyên truyền, vận động giao nộp, thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo", lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn đã vận động, thu hồi được 150 khẩu súng các loại, 47 linh kiện lắp ráp súng; 996 viên đạn các loại, 08 quả pháo…

Đến nay, Công an toàn tỉnh đã tổ chức được 189 buổi tuyên truyền với hơn 11.000 lượt người tham gia, trong đó tuyên truyền cá biệt được 112 lượt. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động rà soát, thống kê, đánh giá tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng không gian mạng để sản xuất, mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở./.