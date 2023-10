Bắc Kạn thành lập Tổ chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại các địa phương

BBK - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và kế hoạch của Công an tỉnh Bắc Kạn về kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thành lập tổ công tác chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương.