Bắc Kạn tập huấn về công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2023

BBK -Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023.

Trong một ngày tập huấn, đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, giáo viên các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; Trường Cao đẳng Bắc Kạn được hướng dẫn thực hiện Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Hướng dẫn phát hiện sử dụng thiết bị công nghệ cao trong gian lận thi cử. Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023. Hướng dẫn sử dụng và thực hành hệ thống phần mềm quản lý thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Hướng dẫn đăng ký thi tốt nghiệp trực tuyến.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/6; ngày 30/6 thi dự phòng. Lịch thi và thời gian thi các bài thi/môn thi chi tiết tại "Lịch thi".

Phát biểu khai mạc tập huấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đoàn Văn Hương cho biết: Hội nghị tập huấn giúp cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành nắm được tinh thần chỉ đạo chung đối với công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, những điểm mới của Quy chế và hướng dẫn tổ chức kỳ thi, công tác đăng ký dự thi, tổ chức coi thi, công tác phối hợp để bảo đảm an ninh an toàn kỳ thi. Qua đó thực hiện tốt công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023 trên địa bàn tỉnh./.