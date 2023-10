Bắc Kạn tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT

BBK - Tai nạn giao thông là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tổn thất lớn về người và tài sản, đồng thời để lại nhiều hệ quả nặng nề về mặt xã hội. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua Đảng ta rất quan tâm và tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Tai nạn giao thông (TNGT) trên cả nước có xu hướng tăng, hằng năm làm chết và bị thương hàng chục nghìn người, để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng, lâu dài cho xã hội. Do vậy, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đã sớm được Đảng ta nhìn nhận là vấn đề hệ trọng, tác động lớn tới ổn định xã hội và cuộc sống của người dân.

Theo số liệu từ Cục Cảnh sát giao thông, từ năm 2022 đến hết 6 tháng đầu năm 2023, cả nước xảy ra 19.658 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết hơn 11.000 người, làm bị thương 13.579 người.





Cách đây hơn 20 năm, ngày 24/02/2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT. Sau đó 9 năm, ngày 04/9/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Nhận thấy trật tự ATGT vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội, ngày 25/5/2023, Ban Bí thư tiếp tục ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới.

Chỉ thị số 23-CT/TW một lần nữa thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng tới lĩnh vực trật tự ATGT, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự ATGT.

Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được Chỉ thị đề ra là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự ATGT. Các cấp, ngành cụ thể hoá chủ trương của Đảng về công tác bảo đảm trật tự ATGT vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nêu cao vai trò gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Đặc biệt là nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng. Giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật...

Bắc Kạn tích cực triển khai chỉ đạo của Trung ương

Theo đồng chí Đặng Quang Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh: Phạm vi chỉ đạo của Chỉ thị số 23-CT/TW đầy đủ hơn, toàn diện hơn đối với vấn đề trật tự ATGT. Thực hiện chỉ thị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 25/7/2023 nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư, đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo đảm TTATGT. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT. Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông. Tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác trong lĩnh vực giao thông. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp giữa các lực lượng trong bảo đảm TTATGT. Phòng ngừa ùn tắc giao thông tại các đô thị, trung tâm du lịch, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm.

Trong đó yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới và đưa vào chương trình công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sau khi ban hành, Kế hoạch số 187-KH/TU được các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực quán triệt, và xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc.

Nỗ lực kéo giảm TNGT ở cả 3 tiêu chí

Là huyện cửa ngõ phía Nam của tỉnh, nơi có tuyến QL3 và đường BOT Thái Nguyên – Chợ Mới đi qua, cùng nhiều đầu mối giao thông liên xã, liên huyện, huyện Chợ Mới đặc biệt lưu tâm đến lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT. Theo đồng chí Hoàng Nguyễn Việt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện: "Ban Thường vụ Huyện ủy đã nhanh chóng cụ thể hóa các văn bản của cấp trên, chỉ đạo UBND huyện triển khai kế hoạch thực hiện. Trong đó huy động sự vào cuộc của cấp ủy đảng tại các ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT".

Trung tá Ma Ngọc Bắc, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Chợ Mới cho hay: "Triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Huyện ủy và Đảng ủy Công an huyện, Chi bộ Đội CSGT Công an huyện đã quán triệt cán bộ trong đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền gắn với tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm".

Còn tại Pác Nặm, đồng chí Dương Văn Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết: "Với đặc thù là huyện vùng cao, giao thông khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều… nên Ban Thường vụ Huyện ủy rất quan tâm đến công tác bảo đảm trật tự ATGT. Huyện quán triệt các đảng bộ, chi bộ đơn vị, địa phương phải sát sao chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự ATGT; phát huy tốt vai trò nêu gương; quy định đảng viên vi phạm ATGT sẽ bị đánh giá thi đua cuối năm"…

Tại huyện Na Rì, đồng chí Nông Văn Nguyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Na Rì cho khẳng định: "Nhờ công tác chỉ đạo của Đảng được thực hiện đồng bộ, quyết liệt nên huyện kéo giảm được TNGT ở cả 03 tiêu chí"...

Từ năm 2021 đến 9 tháng của năm 2023, tình hình TNGT của tỉnh được duy trì tương đối ổn định cả 3 tiêu chí. Trong 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 21 vụ TNGT, làm chết 12 người, bị thương 24 người, thiệt hại tài sản ước khoảng 447 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 02 tiêu chí về số vụ và số người bị thương; tăng 1 tiêu chí về số người chết.

Tình hình trên cho thấy công tác kiềm chế TNGT của tỉnh còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Thực tiễn đòi hỏi toàn tỉnh có giải pháp mạnh mẽ và hiệu quả hơn, phát huy tốt hơn sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân. Trong đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT vẫn được xem là nhiệm vụ, giải pháp hàng đầu trong tình hình mới./.