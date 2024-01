Bắc Kạn tăng cường phòng ngừa vi phạm về pháo nổ dịp cuối năm

BBK - Dịp cuối năm, lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý việc sử dụng pháo hoa nhằm đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn.

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo quy định cho phép người dân được sử dụng pháo hoa trong dịp lễ, Tết, ngày cưới, sinh nhật… Việc cho phép người dân được sử dụng pháo hoa vào những dịp quan trọng đã cho thấy sự thay đổi phù hợp với thực tế.

Tại buổi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại điểm kinh doanh sản phẩm pháo hoa số 3 thuộc Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 – Bộ Quốc phòng, có địa chỉ tại tổ 1, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, lực lượng chức năng đánh giá, cơ sở đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự được quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ cũng như các quy định khác của pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Chị Hoàng Ngọc Châm, nhân viên kinh doanh cho biết: Vì là dịp Tết nên người dân rất hào hứng mua pháo hoa về sử dụng. Trong quá trình kinh doanh, cơ sở đã hướng dẫn cách sử dụng cho người mua để đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ…

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 03 địa điểm được cấp phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa có địa chỉ tại thành phố Bắc Kạn, huyện Ba Bể và huyện Chợ Đồn.

Các cơ sở được cấp phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa phải duy trì thường xuyên các điều kiện về an ninh, trật tự trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh; không sử dụng cơ sở kinh doanh để thực hiện các hoạt động trái quy định của pháp luật ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; chỉ kinh doanh pháo hoa bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định; không bán sản phẩm là hàng giả, hàng nhái; kho cất giữ, bảo quản pháo hoa phải bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy, kiểm soát tĩnh điện và bảo vệ môi trường; không lợi dụng việc bán các sản phẩm pháo hoa để đầu cơ, tích trữ, nâng giá, lũng đoạn thị trường; ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo…

Đại úy Đinh Quang Vũ, Phó Đội trưởng Đội đăng ký quản lý vũ khí, vật liệu nổ; ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh cho biết: Đơn vị đang tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về pháo, tố giác các hành vi vi phạm về pháo. Do là mặt hàng đặc biệt, căn cứ theo các quy định hiện hành, trường hợp người dân muốn mua pháo hoa về sử dụng thì phải mua tại các địa điểm trực thuộc Bộ Quốc phòng và có hóa đơn.

Thời gian qua, một số vụ vi phạm về pháo đã được các đơn vị chức năng Công an tỉnh Bắc Kạn đấu tranh ngăn chặn và phát hiện, bắt giữ. Theo thống kê, năm 2023, lực lượng Công an đã phát hiện 04 vụ, 04 đối tượng có hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng pháo, tang vật thu giữ gồm 1.574,7kg pháo, 21 quả pháo tự chế, 1kg thuốc pháo.

Theo nhận định, càng gần thời điểm trước Tết Nguyên đán, việc buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép càng có xu hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Do vậy, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền Nhân dân, các hộ kinh doanh cam kết không tham gia, tiếp tay vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, nắm tình hình, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép./.