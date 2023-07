Bắc Kạn: Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí

BBK - Tai nạn giao thông (TNGT) luôn là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Do triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự giao thông, nên từ đầu năm đến nay tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cơ bản ổn định, TNGT giảm cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 13 vụ TNGT đường bộ, làm chết 07 người, bị thương 20 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng trên 400 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 08 vụ (30%), giảm 03 người chết (30%), giảm 03 người bị thương (13%).

Mục tiêu tỉnh phấn đấu trong năm 2023 đó là kéo giảm TNGT từ 5-10%. Phân loại theo tính chất nghiêm trọng của các vụ TNGT đường bộ thì có 02 vụ TNGT rất nghiêm trọng làm chết 04 người, bị thương 02 người; 04 vụ TNGT nghiêm trọng làm chết 03 người, bị thương 06 người, còn lại là các va chạm giao thông; TNGT ít nghiêm trọng, không có TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đối với đường thủy không có TNGT xảy ra.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, so với cùng kỳ năm 2022, mặc dù toàn tỉnh đã kéo giảm được các tiêu chí về TNGT nhưng vẫn còn 02 địa phương tăng 03 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương, đó là TP. Bắc Kạn, huyện Ba Bể; huyện Pác Nặm tăng 02 tiêu chí; huyện Na Rì tăng 01 tiêu chí. Trong khi đó, các huyện có tuyến quốc lộ đi qua, trước đây thường xuyên xảy ra các vụ TNGT như Chợ Mới, Bạch Thông, Ngân Sơn lại giảm cả 03 tiêu chí. Huyện Chợ Đồn bằng so với cùng kỳ năm trước.

Phân tích các số liệu cho thấy, TNGT xảy ra trên các tuyến quốc lộ vẫn chiếm tỷ lệ cao, phương tiện gây tai nạn chủ yếu vẫn là xe ô tô và xe mô tô. Các tuyến đường liên thôn, liên xã ít xảy ra va chạm, TNGT. Các hành vi vi phạm do người điều khiển phương tiện chủ yếu do không chú ý quan sát, đi không đúng làn đường, phần đường quy định, vượt xe…

Ông Đặng Quang Hùng, Phó Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh Bắc Kạn cho biết: “TNGT tuy đã giảm cả 03 tiêu chí nhưng chưa bền vững do tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện tăng (nhất là hành vi vi phạm nồng độ cồn). Một số đơn vị chức năng chưa sử dụng triệt để, phát huy tối đa hiệu quả các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang cấp, một số người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện, chủ hàng thành lập các nhóm trên mạng xã hội với nhiều hình thức, thông tin vị trí của các tổ tuần tra kiểm soát để trốn tránh việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với vi phạm của mình; việc không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu kiểm tra của một bộ phận người tham giao thông khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn gây khó khăn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ. Hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, đi sai làn đường quy định, không chú ý quan sát là những nguyên nhân chủ yếu gây ra TNGT"...

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng tập trung tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về TTATGT. Đồng thời nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ, xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn. Tổ chức lại giao thông khoa học, hợp lý, đồng bộ gắn với việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hành lang ATGT. Ban ATGT tiếp tục kiến nghị khắc phục kịp thời các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" TNGT và bất hợp lý trong tổ chức giao thông. Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải cơ giới đường bộ./.