Bắc Kạn sẵn sàng Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

BBK - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra trong các ngày từ 27-30/6 (02 ngày thi là 28-29/6). Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Kỳ thi đã sẵn sàng, theo đúng quy chế và bảo đảm an toàn, nghiêm túc.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thời điểm này, tình hình nắng nóng và cắt điện luân phiên, nhưng nhờ có kế hoạch tổ chức ôn tập cụ thể, nên ít ảnh hưởng đến quá trình học tập, ôn tập của thí sinh và việc tổ chức Kỳ thi trên địa bàn. Hình thức và phương án tổ chức thi cơ bản không thay đổi so với năm 2022 (một số nội dung điều chỉnh, bổ sung chủ yếu về kỹ thuật) nên quá trình chuẩn bị và tổ chức thi có nhiều thuận lợi.

Cô Vy Thị Thu Trang, Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Kạn chia sẻ: Năm 2023, tại điểm thi Trường THPT Bắc Kạn có 24 phòng thi, với 563 thí sinh (học sinh của trường và Trường Cao đẳng Bắc Kạn).

Để công tác tổ chức kỳ thi đạt kết quả cao, nhà trường chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, liên hệ điểm thi dự phòng tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn (cơ sở 2); xây dựng các phương án để ứng phó với tình huống bất thường, nhất là phương án dự phòng trước và trong thời gian tổ chức thi, bảo đảm thí sinh dự thi được an toàn, tham gia đầy đủ các bài thi một cách thuận lợi.

Trong công tác ôn tập, trường tổ chức ôn tập theo 03 giai đoạn; giai đoạn 1 ôn từ đầu năm học đến hết học kỳ 1, giai đoạn 2 từ đầu học kỳ 2 đến hết tháng 4, giai đoạn 3 ôn từ tháng 5 dự kiến kết thúc vào 21/6. Trường vừa tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả ôn tập lần 2 (9/6) theo kế hoạch của Sở.

Tại Trường THPT Chuyên Bắc Kạn, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng được triển khai theo đúng kế hoạch. Theo thầy Lê Xuân Thứ, Hiệu trưởng nhà trường, năm nay Trường THPT Chuyên Bắc Kạn bố trí địa điểm thi tại Trường THCS Bắc Kạn, với 10 phòng thi, 218 thí sinh đăng ký dự thi. Trường vừa hoàn thành kiểm tra, đánh giá kết quả ôn tập lần 2 theo kế hoạch của Sở.

Qua đánh giá ôn tập lần này nhằm sẵn sàng chuẩn bị kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là học sinh làm quen với cách thức làm bài thi, đảm bảo tâm lý sẵn sàng cho các em bước vào kỳ thi. Trên cơ sở kết quả đánh giá, trường điều chỉnh kế hoạch ôn để bảo đảm học sinh có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao nhất.

Bám sát kế hoạch của Sở, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) Bắc Kạn chủ động xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023, từ tổ chức ôn tập các môn bắt buộc Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh đến ôn tập các môn theo đăng ký của học sinh. Bố trí thời lượng ôn tập phù hợp đối với từng môn học; nội dung ôn tập bám sát theo chương trình giáo dục THPT, trong đó tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12.

Cô Nông Thị Linh, Giáo viên môn Hóa nhà trường, chia sẻ: Thực hiện các kế hoạch ôn tập, chúng tôi ôn thi cho các em theo chuyên đề để các em nắm chắc chuẩn kiến thức, cơ bản trọng tâm trước; sau đó tập trung vào rèn luyện kỹ năng làm bài cũng như khả năng phân chia thời gian, các phương pháp giải bài tập khác nhau, để các em nắm vững kiến thức, thi đạt kết quả tốt nhất.

Bố trí 14 điểm thi, 136 phòng thi và 663 người sẵn sàng nhiệm vụ tại các điểm thi

Dự kiến sẽ có 663 người làm nhiệm vụ liên quan tại các điểm thi. Ngoài ra có 60 cán bộ thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo các Đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT. Mỗi Điểm thi, ngoài lực lượng bảo vệ còn có lực lượng công an hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự trong kỳ thi, riêng Điểm thi trường THPT Bắc Kạn và Điểm thi trường THPT Chuyên Bắc Kạn có thêm kiểm soát viên quân sự tham gia hỗ trợ đảm bảo an toàn trong kỳ thi.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết: Kỳ thi năm nay cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, các địa phương chuẩn bị và phối hợp tổ chức tốt Kỳ thi; thành lập Ban chỉ đạo thi và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Đồng thời, Sở thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bắc Kạn năm 2023, xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tổ chức thực hiện các công việc của Kỳ thi theo Qui chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thi đã chủ động, phối hợp với ngành GD&ĐT chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.