Bắc Kạn sẵn sàng cho Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc lần thứ II

Là địa phương đăng cai lễ hội, đến thời điểm này huyện Chợ Đồn đã và đang chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các hoạt động, với nhiều nội dung đặc sắc, góp phần tôn vinh các giá trị văn hoá, thể thao các dân tộc; đồng thời, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thu hút phát triển du lịch huyện Chợ Đồn.

Để chuẩn bị cho Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023, nhiều ngày qua các thành viên đội văn nghệ huyện Chợ Đồn tích cực hăng say tập luyện. Chị Chu Thị Hà, giáo viên ở trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Chợ Đồn, thành viên đội văn nghệ cho biết: Các thành viên đội rất phấn khởi tập luyện để chờ đến ngày hội được tham gia biểu diễn.

Cùng với hoạt động văn hóa, các môn thể thao truyền thống các dân tộc như: Đẩy gậy; kéo co; bắn nỏ; tung còn và các trò chơi dân gian như đánh cù, đi cà kheo cũng được tổ chức. Đây là dịp các vận động viên quần chúng trong huyện gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm với nhau; đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo tồn giữ gìn các môn thể thao dân gian, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người dân.

Em Hoàng Minh Nguyệt, Trường THPT Chợ Đồn tham gia thi các môn đẩy gậy, kéo co cho biết: Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh năm nay, Trường THPT Chợ Đồn có 16 học sinh tham gia thi đấu hai môn đẩy gậy và kéo co. Những ngày này, các thành viên môn đẩy gậy, kéo co của trường chăm chỉ, nỗ lực tập luyện, nâng cao kỹ thuật thi đấu ở từng bộ môn. Dưới sự hướng dẫn của các thầy, cô giáo trong trường, cùng với thời gian tập luyện nghiêm túc, em mong muốn trong cuộc thi sắp tới, đoàn của trường sẽ đạt thành tích cao.

Cũng trong Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh lần thứ II, năm 2023 tại huyện Chợ Đồn còn diễn ra các hoạt động lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc; tiết mục văn nghệ tiêu biểu, đặc sắc; kỹ năng giới thiệu điểm đến du lịch của các huyện, thành phố trong tỉnh. Tổ chức các gian hàng quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch huyện Chợ Đồn.

Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II diễn ra trong hai ngày 10 và 11 tháng 11 năm 2023, tại sân Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện Chợ Đồn. Thời điểm này mọi hoạt động chuẩn bị cho chương trình đã hoàn tất. Với nhiều hoạt động phong phú cùng sự chuẩn bị chu đáo, chắc chắn Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh lần thứ II, năm 2023 sẽ đem đến những nét văn hóa đặc trưng, những môn thi đấu thể thao sôi động.../.