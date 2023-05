Bắc Kạn sẵn sàng cho Giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi toàn quốc

Các đoàn vận động viên của tỉnh đã tập trung và tham gia luyện tập.

Bắc Kạn vinh dự được lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức Giải. Đến nay, tại khu vực Nhà thi đấu Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh, nơi tổ chức các trận đấu hiện đã trang trí phông chính, banner, áp phích, khẩu hiệu…; bảo đảm về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết tổ chức lễ khai mạc, bế mạc, trao thưởng. Tại các trục đường, tuyến phố chính ở thành phố Bắc Kạn đã căng treo băng rôn, banner tuyên truyền cổ động. Ngoài ra, các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai các hoạt động bảo đảm môi trường, cảnh quan thành phố sạch, đẹp; căng treo cờ hoa, trang hoàng đường phố; tăng hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí tại các khu vực trung tâm, trục đường chính…

Giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi toàn quốc lần thứ IX, năm 2023 diễn ra từ ngày 18 - 21/5/2023 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn. Giải do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Vụ Thể thao quần chúng - Tổng cục Thể dục thể thao, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam và Công ty Thể thao Động lực phối hợp tổ chức. Đây là sân chơi thường niên do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp tổ chức hằng năm nhằm mục đích thúc đẩy, động viên và cổ vũ phong trào tập luyện, thi đấu Bóng chuyền hơi trong đối tượng trung, cao tuổi trên toàn quốc. Thông qua việc tập luyện và thi đấu bóng chuyền hơi nhằm giúp cho người chơi duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe hằng ngày, góp phần nâng cao thể chất, tinh thần và tăng cường tình đoàn kết giữa các VĐV, các đơn vị, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Chu Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban tổ chức Giải, cho biết: Công tác chuẩn bị tổ chức Giải được Ban Tổ chức khẩn trương triển khai theo kế hoạch. Các tiểu ban giúp việc cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, thiết bị phục vụ thi đấu…; trang bị dụng cụ tổ chức thi đấu đáp ứng theo yêu cầu của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam; rà soát và lựa chọn giới thiệu nơi ăn nghỉ của các đoàn về tham dự Giải.

Giải có 24 đoàn tham gia, với 30 đội nam và 36 đội nữ, đăng ký thi đấu ở nội dung nam, nữ các nhóm lứa tuổi. Trong các ngày 16-17/5, Ban Tổ chức đón tiếp các đoàn tham dự, kiểm tra hồ sơ, làm thẻ thi đấu...; ngày 17/5, họp chuyên môn, xếp lịch thi đấu và tập huấn cho các trọng tài… Bên cạnh đăng ký vận động viên, các đơn vị tham gia giải cam kết thực hiện đúng Điều lệ Giải và các quy định khác của Ban tổ chức Giải. Một số đội đã cho các vận động viên tập luyện, nâng cao trình độ chuyên môn trước khi tham gia Giải.

Triển khai nhiệm vụ phân công, Công an tỉnh bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức Giải. Sở Y tế bố trí tổ y tế với đầy đủ phương tiện, nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế… thường trực sẵn sàng nhiệm vụ cấp cứu, chữa trị chấn thương cho các vận động viên khi cần thiết; đảm bảo tốt công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm. Phối hợp, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid- 19 theo quy định.

Thành phố Bắc Kạn chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm ổn định giá phục vụ nhu cầu lưu trú của các đoàn vận động viên; các cơ sở doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh lữ hành du lịch tăng cường quảng bá và mở rộng dịch vụ du lịch phục vụ nhu cầu tham quan của các đoàn vận động viên...

Cùng với đăng cai Giải đấu, Bắc Kạn đã triệu tập 80 vận động viên (8 đội), tham gia thi đấu đủ các nội dung thi đấu của Giải. Các đội bóng chuyền đã tập trung, tập luyện, thi đấu giao lưu nhằm đạt mục tiêu cao nhất. Cô Chu Thị Nga, vận động viên thi đấu nhóm trên 61 tuổi nữ, cho biết: Hướng tới thành tích chung của đội, đội nhóm trên 61 tuổi nữ đang tích cực tập luyện để nâng cao thể lực, kỹ năng thi đấu. Qua tập luyện, Đội có những “thu hoạch” bổ ích về chuyên môn, có sự chuẩn bị tốt về đội hình, lối chơi… để sẵn sàng bước vào Giải, đem đến cho khán giả những pha bóng đẹp./.