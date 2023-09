Bắc Kạn rộn ràng đón Tết Trung thu

Nhiều năm qua, khu vực Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn luôn là điểm hội ngộ của những đoàn múa lân, sư tử thành phố mỗi mùa Trung thu về. Khi ánh điện lên cũng là lúc đoàn múa lân, sư tử Hello Kitty rộn ràng tiếng trống. Mới thành lập được 3 năm nay nhưng Đội lân Hello Kitty đã trở nên quen thuộc với các em nhỏ thành phố. Đầu tháng 8 âm lịch, đội bắt đầu biểu diễn nhưng trước đó khoảng nửa tháng các thành viên đã hăng say tập luyện.

Anh Nguyễn Trung Kiên, người quản lý của Đội lân Hello Kitty cho hay: “Năm nay thời tiết thuận lợi nên đội lân của chúng tôi tổ chức múa sớm để phục vụ bà con, đặc biệt là trẻ em. Chúng tôi mong muốn lan tỏa yêu thương, mang lại mùa Trung thu vui tươi, ấm áp tình yêu thương đến với trẻ em thành phố”.

Cứ sau màn múa cao trào là em Bùi Thị Minh Thư (8 tuổi, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn) và các bạn lại trầm trồ vỗ tay với vẻ mặt đầy phấn khích. Có lúc Minh Thư hiếu động lại gần chọc ghẹo ông Địa, vuốt ve sư tử, bị hù liền rụt tay rồi cười.

“Vui lắm, chưa đến Trung thu nhưng tối nào em cũng được bố đưa đi xem. Xem múa lân xong lại được đi quanh thành phố rước mô hình rồng. Bố hứa vào “Đêm hội trăng rằm” sẽ cho em đi phá cỗ cùng các bạn”, Bùi Thị Minh Thư khoe.

Mùa Trung thu năm nay, cùng với mô hình rồng của tổ 1, phường Sông Cầu, trên địa bàn thành phố còn xuất hiện thêm mô hình rồng, cá chép, đèn kéo quân khủng của tổ 10, phường Phùng Chí Kiên. Mỗi lần các mô hình này xuống phố là có rất đông trẻ em, phụ huynh hò reo đi cùng, tạo bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Anh Hoàng Nam Dũng, người dân tổ 1, phường Sông Cầu chia sẻ: “Khi làm mô hình rồng rước đêm Trung thu chúng tôi không nghĩ đem lại nhiều niềm vui đến thế cho trẻ em. Mong có thêm những cá nhân, tổ phố đầu tư làm mô hình rước đèn Trung thu tạo nét độc đáo riêng cho thành phố giống như tỉnh Tuyên Quang đã làm”.

Không chỉ ở thành phố, không khí đón Trung thu bắt đầu rộn ràng khắp vùng quê. Tại thôn 2 Khau Cưởm, xã Sỹ Bình (Bạch Thông) trong khi người lớn tập trung làm đèn ông sao cỡ lớn thì các em nhỏ hăng say luyện tập văn nghệ.

Bí thư Chi bộ thôn 2 Khau Cưởm, chị Lý Thị Lệ cho biết: “Tất cả đã sẵn sàng chỉ đợi đến ngày trăng rằm sẽ khai hội. Từ nhiều năm nay, bà con trong thôn luôn quan tâm chăm lo để các em thiếu nhi được đón Trung thu trong đầm ấm, yêu thương”.

“Đêm hội trăng rằm” rộn rã và lung linh sắc màu diễn ra ở khắp các địa phương trong tỉnh, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội, mang đến cho thiếu nhi một Tết Trung thu đầy tình yêu thương./.