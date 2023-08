Bắc Kạn ra quân tổng kiểm soát ôtô vận tải hành khách và hàng hoá

BBK - Sáng 15/8, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn đồng loạt ra quân tổng kiểm soát ôtô kinh doanh vận tải hành khách và xe ôtô vận tải hàng hoá bằng container.

Dự Lễ ra quân tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đặng Quang Hùng, Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Trong thời gian 3 tháng (từ 01/8 - 31/10/2023), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền, phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự và Công an các huyện, thành phố tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách; kiểm tra đối với người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 10 chỗ ngồi trở lên, xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ bao gồm người lái để kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tăng cường các tổ tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như: Không chấp hành việc kiểm soát, các hành vi lăng mạ, cản trở, chống đối lực lượng thực thi nhiệm vụ; vi phạm về quy tắc giao thông và điều kiện của người điều khiển phương tiện và phương tiện; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, quá khổ, quá tải; tốc độ; phương tiện không lắp đặt camera giám sát, thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô kinh doanh vận tải; không có hoặc không gắn phù hiệu theo quy định; tự ý cải tạo phương tiện; chở hàng không có hóa đơn, không có giấy tờ về nguồn gốc xuất xứ và các hành vi vi phạm khác...

Kiên quyết xử lý người điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy, chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng phần đường, làn đường quy định; dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; chở hàng trong khoang chở khách, chở hàng vượt quá kích thước bao ngoài; tránh, vượt không đúng quy định…

Phát biểu tại Lễ ra quân, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thực thi nghiêm ý kiến chỉ đạo của cấp trên, quyết liệt trong xử lý vi phạm, nhất là các loại hình vận tải hợp đồng trá hình. Qua đó đưa hoạt động vận tải hành khách và hàng hoá trên địa bàn đi vào nền nếp. Góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông.

Ngay sau Lễ ra quân, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức diễu hành cổ động trên các tuyến phố chính của thành phố Bắc Kạn. Phát tờ rơi tuyên truyền và vận động lái xe ký cam kết với 17 nội dung cụ thể./.