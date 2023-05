Bắc Kạn: Quyết liệt thực hiện kịch bản tăng trưởng quý II

Bức tranh kinh tế từ đầu năm đến nay

Hiện, toàn tỉnh tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân với 8.500ha lúa, trên 8.090ha ngô. Tổng đàn đại gia súc hiện có trên 65.600 con (đạt 99% kế hoạch), đàn lợn trên 186.000 con (đạt 110% kế hoạch), đàn gia cầm hơn 1,9 triệu con (đạt 95% kế hoạch). Diện tích trồng rừng đã thực hiện trên 1.725ha.

Tháng đầu tiên của quý II, hoạt động thương mại diễn ra sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng cao, ước đạt 655 tỷ đồng, tăng gần 5% so với tháng 3; lũy kế 4 tháng đạt trên 36% kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 1,92 triệu USD, tăng 35% so với tháng trước; lũy kế 4 tháng đạt trên 16% kế hoạch.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, với chỉ số tăng sản xuất toàn ngành tăng 3,07% so với tháng trước, tăng 9,69% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất trong tháng đạt trên 129 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt 515 tỷ đồng, đạt hơn 29% kế hoạch, tăng gần 12% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước hết tháng 4 của tỉnh ước đạt gần 207 tỷ đồng, đạt 25% dự toán Trung ương giao, bằng 22% dự toán tỉnh giao. Tỉnh quyết liệt chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân đạt thấp, giá trị giải ngân trên 271 tỷ đồng, đạt 9,3% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân các chương trình MTQG chỉ đạt 5,7% kế hoạch vốn với nhiều vướng mắc về thủ tục chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng...

Những con số nêu trên cho thấy bức tranh kinh tế của tỉnh từ đầu năm đến nay. Trong đó, một số lĩnh vực có sự tăng trưởng chậm so với kế hoạch. Do vậy, để hoàn thành kịch bản tăng trưởng cả năm, trong quý II, toàn tỉnh sẽ phải quyết liệt thực hiện các mục tiêu đề ra.

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu

Tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp được tỉnh xác định tập trung chủ yếu trong quý II với giá trị sản xuất lũy kế 6 tháng đầu năm dự kiến trên 4.573 tỷ đồng. Để thực hiện kịch bản tăng trưởng, trong quý II, toàn tỉnh tập trung thu hoạch vụ xuân (rau, củ quả, ngô, lúa xuân, cây nguyên liệu thuốc lá, mơ, mận…); xuất bán các sản phẩm chăn nuôi, hoàn thành tiến độ trồng rừng và khai thác lâm sản.

Việc đưa một số mỏ khoáng sản mới vào khai thác có sản phẩm (mỏ chì kẽm Ba Bồ, Nà Quản, Sáo Sào...) sẽ cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến sâu khoáng sản trên địa bàn. Tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan đôn đốc các nhà máy công nghiệp đã tạm dừng hoạt động thực hiện tái đầu tư, nhất là chế biến sâu khoáng sản. Đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp Huyền Tụng và các cụm công nghiệp đã hoàn thành.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý II của tỉnh dự ước đạt 1.562 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo nhóm lương thực, thực phẩm có khả năng giảm; nhóm nhiên liệu có khả năng tăng giá. Doanh thu dịch vụ có xu hướng tăng do kỳ vọng các hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, dịch vụ lữ hành tăng (nghỉ lễ 30/4 - 01/5, dịp hè).

Năm 2023, tỉnh Bắc Kạn đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt trên 7%, 9 tháng đạt trên 7,6%, cả năm tăng trên 7%. Để hoàn thành các mục tiêu này, tỉnh đã xây dựng kịch bản cho từng ngành theo từng quý.

Ở khu vực xây dựng, trong 03 quý cuối năm, tỉnh yêu cầu tập trung nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Các đơn vị, các chủ đầu tư quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án từ chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng, thi công, tháo gỡ vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là những dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương để kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn.

Theo kịch bản tăng trưởng, thu ngân sách nhà nước quý II đạt trên 271 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm thu trên 468 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch. Với tổng thu đến hết tháng 4 đạt gần 207 tỷ đồng, như vậy, 02 tháng tiếp theo số thu còn lại là 261 tỷ đồng. Quý II, ngành Thuế và các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách; đôn đốc thu các khoản nợ sau quyết toán, thuế, phí...

Phát biểu tại Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các huyện, thành phố diễn ra ngày 27/4, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cho biết: "Hiện nay, tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách kết quả đạt được rất khiêm tốn. Sắp tới, chúng ta phải có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và tập trung để đẩy mạnh kết quả thực hiện các lĩnh vực nêu trên... Trong bối cảnh cần tăng trưởng và thu ngân sách như hiện nay cần phải thực hiện đồng bộ về quy hoạch, năng lực xúc tiến đầu tư, quản lý giá bất động sản, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng cường đầu tư ngoài ngân sách"/.