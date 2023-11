Bắc Kạn phòng, chống vi phạm về pháo nổ dịp cuối năm

Thời gian qua, một số vụ vi phạm về pháo đã được các đơn vị chức năng Công an tỉnh Bắc Kạn đấu tranh ngăn chặn, phát hiện và bắt giữ. Điển hình như: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh ngăn chặn thành công vụ vận chuyển pháo hoa nổ vào cuối tháng 8/2023, tại địa phận huyện Bạch Thông. Vụ này cơ quan Công an đã thu giữ 320 hộp pháo hoa nổ có tổng trọng lượng 428,2kg. Trước đó, tổ tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn đã kịp thời ngăn chặn vụ vận chuyển trên 1 tấn pháo trái phép qua địa bàn. Lái xe thừa nhận, đã nhận số hàng này tại khu vực Đèo Gió, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn và vận chuyển về huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Theo nhận định, càng gần thời điểm trước Tết Nguyên đán, việc buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép sẽ có xu hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Do đó, các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền tới Nhân dân, các hộ kinh doanh cam kết không tham gia, tiếp tay vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát nắm tình hình, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Nghị định 137/2020 NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định, người sử dụng pháo hoa phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, nghĩa là người từ đủ 18 tuổi trở lên, không bị bệnh tâm thần, không bị tòa án tuyên, mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Bên cạnh đó, chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được kinh doanh pháo hoa. Người dân chỉ được mua pháo hoa từ tổ chức, doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng bán ra.

Thượng tá Đinh Trung Tình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh cho biết: "Dự báo trong dịp Tết Nguyên đán số lượng cá nhân tổ chức mua và sử dụng pháo hoa có chiều hướng gia tăng. Nghị định 137/2020 NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo cho phép người dân mua và sử dụng 1 số loại pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất. Tuy nhiên có nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm về pháo, sử dụng pháo trái phép. Đơn vị sẽ tăng cường nắm tình hình, tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh pháo trên địa bàn và yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết…

Khuyến cáo người dân nên tìm hiểu kỹ và phân biệt các loại pháo hoa được phép mua và sử dụng theo Nghị định 137. Không mua và không sử dụng các loại pháo không rõ nguồn gốc, không làm theo các hướng dẫn chế tạo pháo trên các trang mạng xã hội, chỉ mua pháo tại các cơ sở được cấp phép. Hiện nay, các hành vi tàng trữ, vận chuyển mua bán, sử dụng pháo trái phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đến 20 triệu đồng, hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Ðể ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết, lực lượng Công an nỗ lực làm tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát, xác minh các tuyến, địa bàn trọng điểm, chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép pháo để có phương án, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp. Để Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 diễn ra an toàn, phấn khởi, vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về pháo nổ. Khi phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm, hãy liên hệ và báo cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời theo quy định./.