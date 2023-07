Bắc Kạn phát triển bền vững các sản phẩm OCOP

Với 182 sản phẩm được gắn sao OCOP (trong đó, 01 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia, 18 sản phẩm 4 sao, 163 sản phẩm 3 sao), Bắc Kạn là một trong những tỉnh có số lượng sản phẩm OCOP nhiều trong cả nước. Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” đã đóng góp tích cực vào kết quả tăng trưởng kinh tế chung toàn tỉnh.

Một số sản phẩm OCOP nổi bật của tỉnh Bắc Kạn như: Tinh nghệ, curcumin, nano curcumin, miến dong, mật ong, bún, phở khô, trà mướp đắng rừng, chè Shan tuyết, trà túi lọc, cao cà gai leo… được người tiêu dùng ưa chuộng, mang lại lợi ích cho người sản xuất và khách hàng tiêu dùng, từng bước khẳng định thương hiệu sản phẩm nông sản Bắc Kạn. Một số sản phẩm OCOP của Bắc Kạn đã được đưa lên sàn thương mại điện tử VoSo, Postmart, Alibaba...

Năm 2023, Bắc Kạn phấn đấu phát triển ít nhất 20 sản phẩm mới đạt 3 sao trở lên; nâng cấp 04 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao, đề xuất 01 sản phẩm tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Củng cố nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất sản phẩm OCOP đã được công nhận, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường (truy xuất nguồn gốc, liên kết chuỗi, phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại…).

Trong đó, tổng số sản phẩm có truy xuất nguồn gốc quy trình sản xuất là 20 sản phẩm (tăng 09 sản phẩm so với năm 2022); tổng số chủ thể tham gia liên kết và tiêu thụ sản phẩm OCOP là 18 chủ thể (tăng 07 chủ thể so với năm 2022); tổng số sản phẩm mở rộng, phát triển vùng nguyên liệu là 27 sản phẩm (tăng 17 sản phẩm so với năm 2022)...

Đi đôi với phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiếp tục mở rộng, đưa các sản phẩm OCOP của tỉnh vào các kênh phân phối lớn, các trang thương mại điện tử... thường xuyên tổ chức các hoạt động hội chợ trên địa bàn tỉnh để thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đưa sản phẩm đến trưng bày, triển lãm để tuyên truyền cho Nhân dân trong tỉnh cũng như cả nước thấy được chất lượng cũng như mẫu mã sản phẩm OCOP của Bắc Kạn; xây dựng sản phẩm chủ lực đáp ứng về số lượng, gia tăng về giá trị, bảo đảm tiêu chuẩn cao và từng bước chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới phục vụ xuất khẩu.

Cùng với chiến lược thay đổi về công nghệ sản xuất, mẫu mã, quan tâm xây dựng hệ thống quản lý Chương trình OCOP. Vận dụng cơ chế, chính sách hiện hành về hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển du lịch, khoa học công nghệ, khuyến nông, khuyến công... để thúc đẩy phát triển sản xuất ở các cá nhân, tổ chức kinh tế tham gia OCOP.

Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Bắc Kạn có từ 200 sản phẩm OCOP trở lên đạt 3 - 4 sao, trong đó có 2 sản phẩm trở lên đạt 5 sao. Từng bước thay đổi tư duy, phương thức sản xuất của người dân từ sản xuất truyền thống sang công nghệ hiện đại, áp dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến, nhằm tăng năng suất, sản lượng, bảo đảm an toàn theo quy định chất lượng nông nghiệp, tạo thương hiệu riêng để sản phẩm OCOP Bắc Kạn vươn ra các thị trường lớn trong và ngoài nước./.