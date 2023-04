Bắc Kạn phát động Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2023

BBK -Sáng 27/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân, Tháng BHXH toàn dân năm 2023.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Tại lễ phát động, phát biểu của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Văn Lưu cho biết: Trong những năm qua, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã đặc biệt chú trọng thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH);

Các huyện, thành phố đã có nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Các chế độ, chính sách về BHXH nói chung, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp nói riêng cơ bản được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 diễn ra từ ngày 01/5 đến 31/5, với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, cùng thời điểm với Tháng Công nhân, Tháng BHXH toàn dân nhằm thúc đẩy việc xây dựng các quy trình, biện pháp làm việc an toàn, cải thiện điều kiện làm việc và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Việc phát động Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân, Tháng BHXH toàn dân năm 2023 là một hoạt động mang ý nghĩa rất quan trọng, trong đó các hoạt động được triển khai mang lại lợi ích thiết thực, đồng hành cùng với người lao động, thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với giai cấp công nhân và người lao động.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động thực hiện tốt một số nội dung sau: Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, phù hợp với điều kiện, tình hình CNVCLĐ. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động...

Các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục rà soát hệ thống văn bản pháp luật, chủ động tham mưu với UBND tỉnh tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho công tác an toàn, vệ sinh lao động, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, phát triển tổ chức công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp; thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động.

Các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần quan tâm hơn nữa tới công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ tại nơi làm việc. Chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao chất lượng lao động cả về tay nghề và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; chăm lo cải thiện đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động, BHXH tại các cơ quan, đơn vị; chú trọng đến thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng...

Tại lễ phát động, 50 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng./.

Một số hình ảnh tại lễ phát động: