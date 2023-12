Bắc Kạn: Những kết quả nổi bật trong công tác đảm bảo nhân quyền

Ngày 10/12 hằng năm được tôn vinh là Ngày Nhân quyền thế giới. Tôn trọng và bảo vệ nhân quyền là một chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam, điều này được thể hiện rõ trong bản Tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp. Đảng và Nhà nước ta luôn xác định quyền con người là giá trị chung của nhân loại; bảo đảm và thúc đẩy quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững.

Việt Nam trúng cử và trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 tiếp tục là lời khẳng định về quyết tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong công tác đảm bảo quyền con người.

Đối với Bắc Kạn, trong năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững ổn định. Tỉnh luôn triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm quyền con người, quyền công dân trên tất cả các lĩnh vực, đem lại những kết quả đáng khích lệ, góp phần cải thiện chất lượng đời sống của Nhân dân.

Năm 2023, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 6.000 người, trong đó đưa 2.200 người đi làm việc ở nước ngoài; tuyển sinh, đào tạo nghề cho gần 5.000 người. Thẩm định hồ sơ, ban hành 22 văn bản giới thiệu doanh nghiệp đến các huyện, thành phố để phối hợp tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài; tư vấn giới thiệu việc làm cho 7.500 người, tổ chức 12 hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm thông tin thị trường lao động tại 5 huyện thu hút hơn 700 lượt người lao động tham gia.

Công tác chăm lo cho gia đình chính sách và người có công, người cao tuổi tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Giải quyết chế độ cho 457 lượt người có công và đối tượng chính sách trên địa bàn, tặng hơn 7.500 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước.

Đặc biệt, tỉnh đã triển khai thực hiện tốt chủ trương xây dựng 200 căn nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ nguồn hỗ trợ của Quỹ “Vì người nghèo” của Trung ương. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; phân bổ số lượng và kinh phí hỗ trợ nhà ở cho 744 hộ nghèo có khó khăn về nhà.

Các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh; giám sát chặt chẽ tình hình bệnh dịch phát sinh theo mùa. Thực hiện tốt quy trình chuyên môn, khai thác có hiệu quả các trang thiết bị y tế trong khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân. Tổng số lần khám chữa bệnh đạt hơn 405.480 lượt người, trong đó khám chữa bệnh tại bệnh viện đạt hơn 152.610 lượt người; số người bệnh điều trị nội trú hơn 50.180 lượt người; công suất sử dụng giường bệnh đạt 117,4%.

Các cơ quan chức năng thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam và đảm bảo tuyệt đối an toàn, chống thông cung gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra; đảm bảo tính nhân đạo, nghiêm cấm mọi hành vi xâm hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam. Tổ chức tư vấn pháp luật cho 177 lượt, giáo dục công dân cho 525 lượt; khám chữa bệnh, cấp thuốc cho 7.211 lượt can, phạm nhân. Triển khai thực hiện công tác xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù các đợt Tết Nguyên đán, 30/4, 02/9 và xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện; quyết định giảm thời hạn chấp hành án cho 14 phạm nhân. Thực hiện nghiêm chính sách pháp luật trong giam giữ, cải tạo; tổ chức cho 303 lượt can, phạm nhân được thăm gặp người thân; cung cấp đầy đủ các tiêu chuẩn, chế độ về ăn, mặc, ở, sinh hoạt, học tập, khám chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân theo quy định.

Những kết quả tích cực trong công tác đảm bảo quyền con người trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong năm vừa qua là sự ghi nhận và động lực cho các cấp, các ngành tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác bảo đảm quyền con người trên địa bàn tỉnh. Qua tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu thúc đẩy, đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân với phương châm “Nhân dân là trung tâm. Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân”./.