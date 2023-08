BBK - Tám dự án thủy lợi lớn sẽ được tỉnh Bắc Kạn đầu tư triển khai thực hiện, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện có 2.410 công trình thủy lợi, trong đó có 35 hồ chứa nước, 41 trạm bơm, còn lại là các công trình đập dâng, kênh dẫn nước tưới cho khoảng hơn 20.000ha/năm. Tổng chiều dài kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa gần 1.600km, chiếm 68% tổng chiều dài toàn bộ hệ thống.

Nhiều hồ chứa được xây dựng cách đây hơn 20 năm nên giờ đã xuống cấp, cần có biện pháp sửa chữa ngay. Một số hồ nguy cơ xảy ra sự cố cao khi mưa lũ như: Hồ Khuổi Dú, hồ Thôm Mong, hồ Lọ Pheo (huyện Na Rì); hồ Nà Kiến, hồ Thôm Pết (huyện Chợ Đồn); hồ Thôm Sâu, hồ Khuổi Quang, hồ Khuổi Cuộn (huyện Chợ Mới).

Có hồ nước xuất hiện hiện tượng rò rỉ qua thân đập đã nhiều năm nhưng vẫn phải duy trì việc tích nước để phục vụ sản xuất. Điều đáng lo ngại là những hồ chứa nước này có vị trí ở trên cao, phía bên dưới thường là khu dân cư, hoặc khu sản xuất của người dân, nên rất nguy hiểm khi xảy ra vấn đề như vỡ đập.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Kạn, ông Đới Văn Thiều cho biết: Thời gian qua, hầu hết các hồ mất an toàn mới chỉ được sửa chữa nhỏ, mang tính tạm thời do thiếu kinh phí. Hiện nay, ngành Nông nghiệp đã tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí sửa chữa những công trình cấp bách để đảm bảo an toàn cũng như cung cấp nước cho sản xuất trong bối cảnh nắng nóng, hạn hán diễn biến phức tạp. Hằng năm, để có thể khắc phục, nâng cao chất lượng công trình tưới tiêu, tỉnh Bắc Kạn chỉ có một số nguồn vốn ít ỏi được lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án ngành nông nghiệp để sửa chữa.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn chia sẻ: Công ty quản lý 390 công trình thuỷ lợi, nhiều công trình đã xây dựng lâu xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa kịp thời. Hằng năm số tiền trích ra để sửa chữa từ 2 đến 3 tỷ đồng, chỉ đủ để sửa chữa tạm thời một số công trình nhỏ, những hồ chứa lớn không có khả năng sửa chữa, dù biết là tiềm ẩn nguy hiểm.

Nhiều dự án thuỷ lợi lớn được đầu tư

Hiện nay nguồn vốn đầu tư vào thủy lợi tại Bắc Kạn đang được tiến hành, khi bắt đầu có nhiều công trình đã, đang và chuẩn bị được xây dựng, đưa vào hoạt động.

Tiêu biểu như dự án hồ chứa nước Nặm Cắt (thành phố Bắc Kạn) là dự án thuỷ lợi lớn nhất toàn tỉnh, được hoàn thành và tích nước từ năm 2020, dung tích trên 12 triệu mét khối. Đây là công trình có vai trò quan trọng trong việc điều tiết lượng nước trên dòng sông Cầu, khu vực có nhiều dự án về du lịch đang được tỉnh Bắc Kạn xúc tiến, mời gọi đầu tư. Dự án hồ chứa nước Nặm Cắt có tổng mức đầu tư lên tới gần 750 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Từ nay đến năm 2025, Bắc Kạn sẽ được đầu tư để thực hiện 08 dự án thuỷ lợi lớn. Cụ thể, ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý sẽ đầu tư 03 hồ thủy lợi gồm: Khuổi Thiêu, Nà Bang, Khuổi Lình. Tu bổ sửa chữa hồ Bản Chang, Pác Nghiên, Nà Lẹng, Nà Kiến và đập Nà Quanh, tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng.

Ông Đinh Huy Hoàng, Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn cho hay: Những dự án này có vai trò rất quan trọng đối với lĩnh vực thủy lợi của tỉnh nên đơn vị đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục, phấn đấu đến cuối năm nay sẽ tổ chức đấu thầu và khởi công. Khi hoàn thành, những công trình thủy lợi này sẽ giúp nhiều vùng đất khô cằn có nước tưới, nhiều hồ hư hỏng nặng sẽ được sửa chữa.

Việc đầu tư ngân sách về lĩnh vực thuỷ lợi là cần thiết, giúp Nhân dân có điều kiện canh tác tốt hơn và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp địa phương. Đồng thời bảo vệ người dân vượt lũ, chống lũ an toàn trong mùa mưa bão sắp tới./.