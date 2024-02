Bắc Kạn: Nhân dân đón Tết Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

BBK - Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn, việc đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Nhân dân trên địa bàn tỉnh diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội được chăm lo tốt, góp phần mang hương vị Tết đến mọi người, mọi nhà.

Tặng hơn 25.000 suất quà Tết cho Nhân dân

Với chủ trương bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết, trong dịp Tết, toàn tỉnh đã tổ chức thăm, tặng 25.114 suất quà cho cho các hộ nghèo, người có công, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... với tổng trị giá 10,9 tỷ đồng. Cơ bản các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ tặng quà Tết. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện tốt chế độ chi trả lương cho công nhân, người lao động.

Thị trường hàng hóa ổn định, giao thông thông suốt

Thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 diễn ra sôi động, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng so với tháng trước. Giá bán các mặt hàng phục vụ Tết không có biến động lớn, nguồn cung đầy đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, không có hiện tượng găm hàng, sốt giá đột biến. Đến mùng 5 Tết, các siêu thị và nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ bán rau củ quả, bánh kẹo, đồ uống... đã mở cửa bán hàng để phục vụ nhu cầu của người dân.

Giao thông đi lại và thông tin liên lạc trong dịp Tết được đảm bảo thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của Nhân dân; các sự cố giao thông đã được khắc phục nhanh chóng.

Nhiều hoạt động vui chơi trong dịp Tết được tổ chức

Trong dịp Tết, nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức bắn pháo hoa, các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo các cấp ủy, địa phương tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống, vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, thể thao bảo đảm tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục. Trên địa bàn tỉnh tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại thành phố Bắc Kạn, huyện Chợ Đồn, huyện Ba Bể từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Tại nhiều xã, thị trấn đã tổ chức hoạt động lễ hội dân gian tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân; nhiều khu dân cư, thôn bản trang hoàng cờ Tổ quốc, cờ dây rực rỡ chào Xuân mới.

Bên cạnh hoạt động lễ hội, ngay sau Tết, nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực chuẩn bị vật giống, vật tư phân bón gieo trồng sản xuất vụ xuân.

Xảy ra 02 ca ngộ độc thực phẩm

Công tác phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết được thực hiện đúng quy định. Dịp Tết, tổng số người bệnh đến khám tại các cơ sở y tế là 1.437 lượt; người bệnh vào viện là 650, ra viện là 665, chuyển viện là 79, ngoại trú là 34, nội trú là 45, không có ca tử vong. Mặc dù tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết và lễ hội Xuân năm 2024, tuy nhiên, ngày 13/02 (mùng 04 tết), tại xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm vẫn xảy ra 02 vụ ngộ độc (01 vụ ngộ độc lá ngón, 01 vụ ngộ độc rượu ngâm củ ấu tàu), tuy nhiên các trường hợp ngộ độc này đã được cấp cứu kịp thời. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ, 01 người chết chưa rõ nguyên nhân; 01 vụ tự tử, làm 02 người chết, đều xảy ra tại huyện Ba Bể.

Xử phạt 198 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo. Tính đến ngày mùng 5 Tết, trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ TNGT, làm 05 người bị thương (tăng 02 vụ, 05 người bị thương và giảm 01 người chết so với cùng kỳ năm 2023).

Đặc biệt, đây là dịp Tết đầu tiên toàn tỉnh đẩy mạnh xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, được Nhân dân đồng tình cao. Ngành chức năng đã xử phạt 198 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 198 phương tiện, tước giấy phép lái xe 96 trường hợp...

Ngày 15/2, tức mùng 6 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, một số địa phương vẫn tổ chức các lễ hội xuân truyền thống theo kế hoạch, song cơ bản các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bắt tay ngay vào triển khai các nhiệm vụ năm 2024 với khí thế phấn khởi, quyết tâm thi đua đạt kết quả tốt trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương./.