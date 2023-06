Bắc Kạn mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

BBK - Sáng 26/6, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Bắc Kạn (Ban chỉ đạo 138); Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Kạn.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác phòng, chống ma túy tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền các cấp. Các ngành, địa phương tích cực triển khai, thực hiện nhiều giải pháp về phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống ma túy nói riêng.

Tuy vậy, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động tinh vi. Công an tỉnh đã ban hành các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an toàn tỉnh phát hiện, xử lý 102 vụ, 114 đối tượng. Tang vật thu giữ trên 1.860g Heroine; 5,95g ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan. Khởi tố 101 vụ, 107 bị can; kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 90 vụ, 99 bị can. Xử phạt vi phạm hành chính 38 vụ, 42 trường hợp với tổng số tiền hơn 84,2 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Kạn ghi nhận những nỗ lực của các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy, lực lượng làm công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy của các ngành Công an, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, cùng với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; biểu dương các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã luôn đồng hành, chia sẻ, nỗ lực trong công tác phòng, chống ma túy.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm như: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là Kế hoạch hành động số 159-KH/TU ngày 04/10/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, nhất là các quy định mới về công tác xác định tình trạng nghiện, cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý sau cai. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy, coi trọng công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 08 tập thể, 02 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma tuý thời gian qua.

Sau Lễ mít tinh, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên các xã, phường đã tham gia diễu hành trên các trục đường chính của thành phố, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý, Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý năm 2023./.