Bắc Kạn: Lấy ý kiến các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

BBK - Sáng 19/10, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo trao đổi, cung cấp thông tin, lấy ý kiến về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, phối hợp soạn thảo trình tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Các đồng chí: Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Hồ Thị Kim Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Kạn đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

Tại Hội thảo, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin về nội dung Chương trình kỳ họp, các dự án luật được xem xét thông qua và các dự án luật cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu dành nhiều thời gian tham luận, ý kiến góp ý về 03 dự án luật gồm: Dự thảo Luật Căn cước; dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Các ý kiến đều đồng tình và đánh giá sự cần thiết ban hành các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Các đại biểu cho rằng: Việc Quốc hội xem xét xây dựng, ban hành Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp là góp phần thể chế hóa định hướng “Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; có cơ chế huy động nguồn lực từ địa phương và nguồn lực xã hội cho xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh tại các khu vực phòng thủ” của Đảng; an ninh, trật tự trên địa bàn cơ sở chỉ được bảo đảm khi huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Dự án Luật Căn cước là cơ sở pháp lý quan trọng trong đổi mới công tác quản lý dân cư, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, nâng cao hiệu quả, giá trị sử dụng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số...

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh đánh giá: 03 dự án luật trình bày tại Hội thảo này là những dự án luật rất quan trọng. Các ý kiến tham luận của ngành Công an sẽ là những chất liệu rất quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh đưa vào nội dung thảo luận tại Kỳ họp tới.

Kết luận Hội thảo, Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị: Trên cơ sở ý kiến đóng góp, bổ sung của các đại biểu về 03 dự án luật, yêu cầu các đơn vị tổng hợp, khẩn trương tham mưu để báo cáo Đoàn ĐBQH tỉnh và Bộ Công an./.