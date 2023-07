Bắc Kạn: Kỳ thi vào lớp 10 trường THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc

Đối với thi vào lớp 10 THPT không chuyên, các thí sinh tham gia thi từ 09-10/7; đối với thi vào Trường THPT Chuyên Bắc Kạn, thí sinh dự thi từ ngày 09-11/7, với các môn điều kiện chung và thi thêm môn chuyên.

Tại các hội đồng thi đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi. Các ngành liên quan phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, bố trí lực lượng, tập trung các điều kiện đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Đồng hành cùng với các thí sinh, tại các khu vực thi, rất nhiều phụ huynh dù bận công việc nhưng cũng dành thời gian để đưa đón con thi. Chị Phan Thị Chuyên, đến xã Dương Phong (Bạch Thông) có con trai là Đinh Ngọc Dương thi tại điểm thi Trường THPT Bắc Kạn, chia sẻ: Do nhà xa nên chị chờ con cả ngày cũng khá lo lắng, nhưng luôn tin tưởng vào khả năng của con vì con ôn thi rất chăm chỉ và lạc quan.

Chờ con đang thi tại khu vực thi Trường THPT Chuyên Bắc Kạn, chị Lương Thị Quyên đến từ phường Nguyễn Thị Minh Khai (TP. Bắc Kạn) tin tưởng: "Tôi luôn tin tưởng, động viên, tạo mọi điều kiện và tâm lý thoải mái để con không bị áp lực khi bước vào kỳ thi. Qua mỗi môn thi, con gái tôi đều phấn khởi, khoe làm tốt bài thi...".

Kết thúc kỳ thi đối với các trường THPT không chuyên và THPT chuyên, không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi; bảo đảm nghiêm túc, an toàn. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện tốt./.