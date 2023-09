Bắc Kạn: Kỳ nghỉ lễ 02/9 trật tự an toàn giao thông được đảm bảo

Dịp nghỉ lễ 02/9, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm. Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường, trong đó tập trung xử lý những lỗi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

Từ ngày 01 - 04/9, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 147 trường hợp vi phạm; tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 286 triệu đồng; tước giấy phép, chứng chỉ 39 trường hợp; tạm giữ 44 xe mô tô. Các lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ cho phép (54 trường hợp), vi phạm nồng độ cồn (23 trường hợp), vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (10 trường hợp), không có giấy phép lái xe (13 trường hợp) và một số vi phạm khác.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Kạn, trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023, Ban không nhận được phản ánh nào của người dân về những bất cập trong công tác tổ chức giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh ổn định, các tuyến đường đảm bảo thông suốt; không xảy ra ùn tắc giao thông; không xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tụ tập phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gây rối trật tự công cộng./.