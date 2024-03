Bắc Kạn họp Ban Chỉ đạo đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách nhà nước

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, tổng thu ngân sách đến ngày 17/3/2024 được trên 154,2 tỷ đồng, đạt 16,6% so với dự toán Trung ương, bằng 15,3% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 128,2% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu nội địa đạt hơn 143,5 tỷ đồng, đạt 15,8% so với dự toán của Bộ Tài chính, bằng 14,7% dự toán tỉnh giao.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 9,56 tỷ đồng, bằng 47,7% so với dự toán Bộ Tài chính, bằng 29,9% so với dự toán tỉnh giao. Trong đó một số địa phương có tiến độ thu đạt khá như Chợ Mới, Na Rì, Bạch Thông; địa phương còn gặp khó khăn là thành phố Bắc Kạn, Chợ Đồn, Ngân Sơn. Tuy nhiên qua rà soát đánh giá, các nguồn thu trong thời gian tới dự kiến sẽ khả quan hơn.

Các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách. Trong đó nêu những nguyên nhân liên quan tới lĩnh vực đất đai; công tác quy hoạch, cấp quyền khai thác khoáng sản; nợ đọng thuế do doanh nghiệp ngừng hoạt động; hoạt động sản xuất, chế biến gỗ giảm; một số khoản thu có tiềm năng nhưng hiện còn thiếu cơ chế, chính sách quản lý...

Đánh giá về các nội dung của công tác thu ngân sách những tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cho rằng: Hiện nay nền kinh tế vĩ mô đã dần ổn định, các sở, ngành, địa phương đặc biệt là ngành Thuế cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát nguồn thu từ khu vực dịch vụ, hàng hóa có lợi thế của tỉnh. Cần hết sức quan tâm tới công tác quy hoạch vì liên quan tới các công trình, dự án, quỹ đất để phát triển nhà ở. Đối với các dự án do tỉnh cấp phép đầu tư cần thường xuyên kiểm tra tiến độ để quản lý chặt chẽ nguồn thuế vãng lai, nhất là trong lĩnh vực đầu tư về thủy điện trên địa bàn. Các đơn vị cấp huyện cần nghiên cứu phối hợp triển khai các dự án liên quan đến đô thị, dịch vụ để tạo nguồn thu vào ngân sách nhà nước...

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đôn đốc, chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh đã đưa ra những giải pháp và nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để hoàn thành dự toán thu trong các tháng tiếp theo và cả năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2024 là năm bản lề hết sức quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (2020 - 2025), trong đó năm 2024 tỉnh phải thu ngân sách nhà nước 1.010 tỷ đồng. Đây là năm ghi nhận dấu mốc lịch sử lần đầu tiên Bắc Kạn có số thu ngân sách ở mức 4 con số. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, địa phương trong thời gian qua.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao năm 2024, đồng thời phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Ban Chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm cao nhất, tháo gỡ mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu và chống thất thu ngân sách năm 2024, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong năm 2025.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, theo số liệu của Bộ Tài chính, đến hết tháng 02/2024, so với số thực hiện chung cả nước thì Bắc Kạn vẫn trong nhóm thấp nhất. Nhiệm vụ thu các tháng cuối năm còn rất nặng nề mới hoàn thành dự toán HĐND tỉnh giao, do vậy đề nghị các ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác thu, chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của đơn vị, địa phương. Đối với các đơn vị trực tiếp thực hiện dự toán thu như ngành Thuế, UBND các huyện, thành phố cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể, có cam kết với UBND tỉnh hoàn thành đạt và vượt dự toán thu được HĐND tỉnh giao./.