Bắc Kạn: Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; trưởng các cơ quan, ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn và đại biểu trung ương…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh: Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, thu ngân sách hằng năm đều vượt kế hoạch; đời sống Nhân dân được nâng cao; các công trình, dự án được triển khai theo kế hoạch đề ra; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; công tác phòng, chống dịch Covid-19, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa… được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nghị quyết còn một số hạn chế cần khắc phục. Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, đoàn kết, chủ động, linh hoạt hơn nữa. Trong đó, công tác cán bộ là một giải pháp đặc biệt quan trọng.

Thực hiện công tác cán bộ, Hội nghị đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031; cho ý kiến về việc kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh bầu, trước khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu theo quy định. Tiếp đó, Hội nghị đã tiến hành công tác cán bộ theo thẩm quyền đối với một số chức danh quan trọng của tỉnh./.