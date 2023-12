Bắc Kạn: Hoàn thành 194 căn nhà cho người nghèo

Ngày 28/11/2023, Đại tá Thăng Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc và kiểm tra tiến độ xây dựng tại các huyện Pác Nặm, Ngân Sơn. Đoàn công tác thăm hỏi và tặng 6 suất quà mừng nhà mới, động viên, khích lệ các gia đình tiếp tục ủng hộ và lan toả chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho người nghèo.

Tính đến thời điểm này, có 03 đơn vị về đích trước thời hạn, gồm: Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Đồn, Chợ Mới. Riêng huyện Ngân Sơn đã hoàn thành 33/39 căn, 6 căn nhà còn lại ở các địa điểm có địa hình khó vận chuyển, tập kết vật liệu đang được đơn vị thi công triển khai thực hiện.

Những căn nhà được vào sử dụng góp phần ổn định cuộc sống, giúp các hộ nghèo yên tâm lao động, sản xuất, cải thiện đời sống. Đồng thời củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Nhân dân với chính quyền và lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc./.