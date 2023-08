Bắc Kạn giành Huy chương Vàng chương trình tại Hội diễn “Đàn, Hát dân ca 3 miền”

BBK -Từ 01 đến 05/8, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An diễn ra Hội diễn “Đàn, Hát dân ca 3 miền” năm 2023, do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức.