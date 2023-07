Bắc Kạn dồn sức cho chiến dịch kích hoạt tài khoản VNeID

BBK - Những ngày này, lực lượng Công an toàn tỉnh Bắc Kạn phối hợp với các tổ chức đoàn thể và cả hệ thống chính trị tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2.

Trong hai ngày cuối tuần vừa qua (01, 02/7/2023), tại trụ sở Công an phường Phùng Chí Kiên (thành phố Bắc Kạn), đông đảo bà con nhân dân đến kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID). Ngoài 10 cán bộ, chiến sĩ Công an phường, còn có lực lượng Công an thành phố đến hỗ trợ thực hiện chiến dịch đăng ký tài khoản VNeID cho Nhân dân trên địa bàn.

Ngồi chờ tới lượt, ông Đàm Văn Chinh ở tổ 3 phường Phùng Chí Kiên chia sẻ: "Ban đầu tôi cũng băn khoăn là mình đã có căn cước công dân rồi thì có cần làm tài khoản định danh điện tử nữa hay không. Tôi đã nghe qua về định danh điện tử, tuy nhiên cũng chưa nắm rõ về những lợi ích khi sử dụng. Vừa rồi, Công an phường gọi điện thông báo, tuyên truyền vận động, nên cả gia đình tôi gồm 4 người đều đến trụ sở để kích hoạt tài khoản định danh điện tử".

Theo cán bộ Công an phường Phùng Chí Kiên, từ ngày 01 – 05/7, Công an phường tổ chức thực hiện đợt cao điểm kích hoạt tài khoản VNeID cho người dân trên địa bàn phường, phấn đấu đạt khoảng 1.000 tài khoản mức độ 2. Trước đó, Cảnh sát khu vực đã thông báo cho tổ dân phố, trực tiếp liên lạc và thông báo để các hộ dân biết kế hoạch, phối hợp với các tổ chức đoàn thể - xã hội vận động người dân đến đăng ký.

Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) hiện nay dựa trên tinh thần tự nguyện của người dân. Để thực hiện hiệu quả chiến dịch này, lực lượng Công an toàn tỉnh đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền về những lợi ích của VNeID, vận động người dân đến đăng ký tài khoản định danh điện tử tại trụ sở Công an phường, xã, thị trấn và cơ quan chức năng.

Công an tỉnh tiếp tục bảo đảm nguồn nhân lực, phương tiện kỹ thuật, phân công cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, huyện Na Rì được giao kích hoạt 11.200 tài khoản; Ba Bể được giao 22.400 tài khoản; Bạch Thông được giao 15.400 tài khoản; Chợ Đồn được giao 23.800 tài khoản; Chợ Mới được giao 18.200 tài khoản; Ngân Sơn được giao 14.000 tài khoản; Pác Nặm được giao 14.000 tài khoản; thành phố Bắc Kạn được giao kích hoạt 21.000 tài khoản.

Tính đến ngày 26/6, tỉnh Bắc Kạn đã kích hoạt được 99.435 tài khoản mức độ 1, mức độ 2, đạt trên 71% chỉ tiêu giao, đứng thứ 9 trên toàn quốc về tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Công an huyện Na Rì là đơn vị đầu tiên hoàn thành kế hoạch và vượt chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đạt gần 107% chỉ tiêu giao.

Thượng tá Hà Văn Tân, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: Thời điểm này, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang dồn tổng lực để thực hiện hiệu quả chiến dịch kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn. Toàn tỉnh phấn đấu đến hết tháng 7 sẽ hoàn thành kích hoạt 140.000 tài khoản định danh điện tử theo chỉ tiêu được giao.

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu "phát triển công dân số" của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao về đăng ký và kích hoạt định danh điện tử, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 3831/UBND-NCPC, ngày 19/6/2023 về việc thực hiện đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức đăng ký và xác thực định danh điện tử mức độ 2, đồng thời tuyên truyền, vận động người nhà, người thân và Nhân dân tại địa bàn nơi cư trú hưởng ứng, tham gia đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 hoặc mức độ 2./.