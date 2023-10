Bắc Kạn đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi các tỉnh, thành phố phía Bắc 2023

Tham gia Liên hoan, cán bộ, hội viên Hội NCT các tỉnh, thành phố đã mang đến hơn 90 tiết mục đặc sắc, tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về quê hương, đất nước, những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi truyền thống tốt đẹp của NCT Việt Nam...

Đoàn Bắc Kạn tham gia liên hoan với chủ đề “Tiếng ca người Bắc Kạn” với 04 tiết mục, 10 diễn viên không chuyên tham gia gồm: 01 tiết mục liên khúc hát then đàn tính do tốp ca nam nữ thể hiện; 01 tiết mục đơn ca nữ hát Lượn cọi chúc thọ; 01 tiết mục Đường về Bắc Kạn do tốp ca nam thể hiện; 01 tiết mục nhớ ngày gặp lại do tốp ca nam nữ thể hiện.

Tại Lễ tổng kết và trao giải, Ban Tổ chức Liên hoan đã trao các giải A, B, C toàn đoàn cho Hội NCT các tỉnh, thành phố. Đoàn Bắc Kạn đã xuất sắc giành được giải B toàn đoàn; 01 tiết mục đơn ca nữ hát Lượn cọi chúc thọ giành giải xuất sắc.

Liên hoan là chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng có quy mô lớn, là sân chơi ý nghĩa, bổ ích cho các đoàn văn nghệ quần chúng NCT cùng hội tụ, thể hiện niềm đam mê với nghệ thuật. Đồng thời, là dịp để các đoàn NCT các tỉnh, thành phía Bắc giao lưu, gắn kết, học hỏi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, cổ vũ, động viên NCT sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023./.

Nguyễn Duy Phương

Văn phòng Hội NCT tỉnh Bắc Kạn