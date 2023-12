Bắc Kạn: Diễn tập xử lý tình huống xảy ra cướp ngân hàng

Dự buổi diễn tập có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và đại diện các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ yêu cầu, đặc điểm tình hình an ninh trật tự ở địa phương, tại buổi diễn tập, các lực lượng Công an đã tiến hành triển khai nhiệm vụ xử lý tình huống nhóm đối tượng sử dụng vũ khí thực hiện hành vi cướp ngân hàng. Tham gia giải quyết tình huống có các lực lượng: Cảnh sát hình sự; Cảnh sát cơ động; Cảnh sát 113; Cảnh sát giao thông; Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Kỹ thuật hình sự; Công an thành phố Bắc Kạn; Công an cơ sở và lực lượng y tế.

Tình huống giả định, ngày 09/12/2023, có 04 đối tượng điều khiển xe môtô sử dụng vũ khí, đến Ngân hàng BIDV Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn thực hiện hành vi khống chế bảo vệ, nhân viên ngân hàng và người dân đến giao dịch để cướp tiền. Quá trình này, các đối tượng đánh bị thương bảo vệ, dùng súng uy hiếp nhân viên và người dân. Trước tình huống cấp bách, nhân viên ngân hàng đã kích hoạt báo động khẩn cấp. Nhận được tín hiệu báo động từ hệ thống nút bấm khẩn cấp kết nối với Ngân hàng, Công an Bắc Kạn dưới sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo hiệp đồng lực lượng triển khai phương án. Đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp chỉ huy tại hiện trường.

Với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hiệp đồng, tác chiến nhuần nhuyễn, chặt chẽ của các lực lượng tham gia, các tình huống diễn tập đã được giải quyết tốt, đáp ứng yêu cầu, mục đích đề ra.

Phát biểu đánh giá buổi diễn tập, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh biểu dương các lực lượng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là sự phối hợp diễn tập. Đồng chí đề nghị các lực lượng, nhất là các chi nhánh ngân hàng chú trọng huấn luyện cho cán bộ, nhân viên, nêu cao tinh thần cảnh giác; thường xuyên bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, đặt ra những tình huống có thể xảy ra; rà soát lại toàn bộ các phương án trang bị, hệ thống thông tin liên lạc... để đảm bảo chủ động ứng phó khi có các tình huống xảy ra./.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập: