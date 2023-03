Bắc Kạn: Đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội ngay từ đầu năm

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp toàn tỉnh tập trung thu hoạch cây trồng vụ đông; chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2023. Diện tích đã làm đất lúa vụ xuân được 6.286/8.504ha, đạt 74% kế hoạch; gieo mạ đủ cấy cho 3.595ha; cây ngô đã trồng 1.556/8.540ha đạt 18% kế hoạch; diện tích trồng cây thuốc lá 847/814ha đạt 104% kế hoạch. Chi nhánh vật tư nông nghiệp tại các địa phương đã nhập giống lúa, phân bón đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất vụ xuân trên địa bàn tỉnh. Đàn vật nuôi phát triển ổn định, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, kiểm soát công tác giết mổ và kiểm dịch vận chuyển.

Đến ngày 15/02 toàn tỉnh trồng được 220/4.045ha rừng, đạt 5% kế hoạch, công tác quản lý bảo vệ rừng tiếp tục được quan tâm thực hiện. Toàn tỉnh hiện đạt 12,45 tiêu chí nông thôn mới/xã; có 53 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 02 tăng 0,83% so với tháng trước và tăng 18,10% so với tháng cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 130.412 triệu đồng, tăng 1,55% so với tháng trước và tăng 23,88% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình thị trường những tháng đầu năm nhìn chung ổn định, lượng hàng hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02 ước đạt 605,36 tỷ đồng, tăng 38,06% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng lượng khách du lịch đạt 360.000 lượt, tổng doanh thu từ khách du lịch đạt khoảng 252 tỷ đồng.

Tỉnh tiếp tục triển khai lập các đồ án quy hoạch điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung các đô thị trên địa bàn. Tiếp tục triển khai Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2023 theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 13/01/2023. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai hỗ trợ hợp tác xã theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND; trong tháng 02 có 03 HTX thành lập mới, nâng tổng số HTX trên địa bàn tỉnh là 345 HTX với tổng vốn điều lệ là 422 tỷ đồng và 2.850 thành viên.

Tỉnh chỉ đạo các đơn vị thường xuyên thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; lồng ghép các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 19/01/2023 về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ. Tiếp tục quản lý, điều hành ngân sách chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định và trong phạm vi dự toán được giao; tăng cường các giải pháp thu và chống thất thu ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 02 tháng đầu năm được 67,3 tỷ đồng, đạt hơn 8% dự toán Trung ương giao, đạt hơn 7% dự toán tỉnh giao.

Giám sát chặt chẽ tình hình bệnh dịch phát sinh theo mùa, nhất là dịch bệnh Covid-19; duy trì tốt công tác khám bệnh, cấp cứu và điều trị người bệnh. Nhiệm vụ năm học 2022-2023 tiếp tục được triển khai, đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự chỉ đạo của UBND tỉnh. Hoạt động văn hóa, thể thao thường xuyên được triển khai, phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển rộng khắp cho mọi tầng lớp nhân dân. Công tác lao động, việc làm được triển khai theo kế hoạch. Việc chăm lo cho gia đình chính sách và người có công, người cao tuổi, được quan tâm thực hiện. Các công tác khác như: Dân tộc, tôn giáo; tài nguyên và môi trường; nội vụ; thanh tra, tiếp công dân; công tác tư pháp; quốc phòng; an ninh thường xuyên được duy trì đẩy mạnh…