Bắc Kạn: Đẩy mạnh đợt cao điểm kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

BBK - Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân 2024, Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương số 05 do Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương) vừa có mặt tại tỉnh Bắc Kạn để kiểm tra công tác chỉ đạo, xây dựng ban hành kế hoạch và triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đợt kiểm tra nhằm thực hiện tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm, tăng cường kiểm soát, ngăn chặn kịp thời việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, phòng chống ngộ độc thực phẩm; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, hoạt động các mô hình điểm an toàn thực phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn theo điều kiện đặc thù của địa phương; việc lập kế hoạch và triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm của địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội Xuân 2024.

Trước đó, Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm đã xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội Xuân 2024; chỉ đạo các ban, ngành, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các cấp triển khai thực hiện.

Theo đó, các đợt kiểm tra của tỉnh diễn ra từ ngày 20/12/2023 đến hết ngày 20/3/2024, tập trung trọng tâm vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các địa phương có điểm tham quan du lịch. Hoạt động truyền thông được tăng cường nhằm huy động tối đa các kênh truyền thông phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, các kiến thức về lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân.

Nhằm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội xuân 2024, Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm kêu gọi mỗi người dân hãy là một người tiêu dùng thông thái, chọn mua và sử dụng thực phẩm ở những cơ sở có uy tín, địa chỉ rõ ràng, cảnh giác với hàng hoá trôi nổi, không rõ nhãn mác./.