Bắc Kạn ban hành Công điện phòng, chống rét đậm, rét hại

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố tổ chức theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại. Tập trung chỉ đạo quyết liệt cấp ủy, chính quyền cơ sở chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người dân và diễn biến thời tiết khắc nghiệt, nhất là người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế...

Tăng cường công tác phòng, chống đói, rét cho vật nuôi, thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp. Cập nhật diễn biến thời tiết, cử các đoàn công tác xuống địa bàn cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống rét, phòng chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

Ngành Giáo dục và Đào tạo theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động tham mưu, quyết định việc cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp. Ngành Y tế chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông phổ biến kiến thức, hướng dẫn, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe; bảo đảm cơ số thuốc chữa bệnh cần thiết, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn…

Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, toàn miền Bắc đã xảy ra rét hại, vùng núi cao xuất hiện băng giá, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân và sản xuất nông nghiệp. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất mùa Đông năm 2023 - 2024. Trong đợt rét này, ở Bắc Bộ nhiệt độ có khả năng thấp nhất từ 3 - 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C./.