Bắc Kạn: Bàn giao 19 xe ô tô tải chuyên dụng cho Công an xã, thị trấn

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Giám đốc Công an tỉnh và đại diện Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã công bố Quyết định cấp xe của Bộ Công an, Quyết định trang bị xe của Giám đốc Công an tỉnh; quán triệt hướng dẫn quản lý, sử dụng xe ô tô, giao khoán định mức sử dụng nhiên liệu và bàn giao xe cho các đơn vị.

Đợt này có 19 đơn vị được trang bị xe ô tô tải của Bộ Công an, gồm: Công an xã Thượng Giáo, Công an thị trấn Chợ Rã (Ba Bể); Công an các xã Bộc Bố, Bằng Thành (Pác Nặm); Công an xã Trần Phú, Công an thị trấn Yến Lạc (Na Rì); Công an xã Bằng Vân, Công an thị trấn Vân Tùng, Công an thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn); Công an xã Cẩm Giàng, Công an thị trấn Phủ Thông (Bạch Thông); Công an các xã Hoà Mục, Quảng Chu, Công an thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới); Công an các xã Bằng Lãng, Lương Bằng, Công an thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn); Công an các xã Dương Quang, Nông Thượng (TP. Bắc Kạn).

Việc trang cấp xe ô tô tải là chủ trương của Bộ Công an nhằm từng bước khắc phục khó khăn về phương tiện phục vụ công tác; hỗ trợ, tạo điều kiện cho lực lượng Công an xã, thị trấn trong quá trình thực thi nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn; góp phần xây dựng lực lượng Công an tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới./.