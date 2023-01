Bắc Kạn: 15 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn”

BBK - Sáng 13/01, Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn tổ chức quay thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV năm 2022.

Đối tượng được lựa chọn tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế (bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền), có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trong quý IV năm 2022, trên cơ sở dữ liệu 2.487 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế, lập từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022, có 1.935 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện đưa vào lựa chọn ngẫu nhiên.

Kết quả, qua bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên trên phần mềm “Hóa đơn may mắn”, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn”, 15 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV. Trong đó, có 01 giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng, 03 giải Nhì mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng, 05 giải Ba mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng và 06 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

Kết quả của Chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ được công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ http://baccan.gdt.gov.vn, tài khoản Zalo Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn, Fanpage Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm thông báo thông tin trúng thưởng đến các cá nhân, hộ kinh doanh có hóa đơn được lựa chọn. Thời hạn nhận thưởng, trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn”./.