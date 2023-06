Bắc Kạn: 04 cá nhân được biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và có bài phát biểu. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương... và 700 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc mừng và biểu dương các điển hình tiên tiến, đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng đã đạt được trong thời gian qua.

Để làm tốt hơn nữa lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, cần có các hình thức phù hợp để động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các phong trào thi đua trọng tâm, phạm vi toàn quốc; gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tập trung làm tốt công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, thực chất; sớm phát hiện, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, sáng tạo, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục, nêu gương, tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng trong cộng đồng, xã hội.

Tỉnh Bắc Kạn vinh dự có 04 đại biểu dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc, gồm: Ông Triệu Tòn Lai, nông dân thôn Bản Sáp, xã Xuân La (Pác Nặm), điển hình trong xóa đói, giảm nghèo; ông Phạm Hồng Quyến, công chức xã Sỹ Bình (Bạch Thông), điển hình trong xây dựng nông thôn mới; ông Nguyễn Ngọc Trìu, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), điển hình trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bà Phan Thị Thu Hằng, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Văn (nay là Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Tâm) huyện Chợ Mới, điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Hoàng Huế (Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn)