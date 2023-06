Bà Phạm Thị Sinh giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TP. Bắc Kạn khóa VII

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn; đại diện Hội Nông dân tỉnh, các đồng chí Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể và sự tham gia của 123 đại biểu nông dân.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, công tác Hội và phong trào nông dân của TP. Bắc Kạn có nhiều chuyển biến tích cực. Có 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra. Trong đó một số chỉ tiêu vượt cao như: Tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết (223,4%); kết nạp hội viên mới (228%); xây dựng mới và nâng hạng sao sản phẩm OCOP (680%); mức quỹ Hội, tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân (196%); xây dựng tổ hội nghề nghiệp...

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng, củng cố tổ chức Hội được quan tâm kịp thời. Các phong trào thi đua do Hội phát động đã góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên nông dân...

Bên cạnh việc chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội và địa phương; huy động nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao nhận thức, từng bước xây dựng đội ngũ lao động nông thôn có tác phong công nghiệp, có năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất tiên tiến…

Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 14 vị. Bà Phạm Thị Sinh tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028./.