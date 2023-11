"Ba không" với chung cư mini và những vấn đề đặt ra

Cụ thể, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025...

Tham gia thảo luận, ĐBQH Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn quan tâm đến công tác quản lý chung cư mini đang được dư luận xã hội và cử tri quan tâm thời gian qua. Từ thực tiễn, ĐBQH Nguyễn Thị Thủy đánh giá: Hệ thống pháp luật quy định về công tác quản lý chung cư mini còn lỏng lẻo, những lỗ hổng về hệ thống pháp luật đã dẫn đến lỗ hổng trong công tác quản lý. Tuy trong Luật Nhà ở hiện hành có dành một khổ để mô tả về loại hình nhà ở này, nhưng không rõ về tiêu chuẩn, quy chuẩn cũng như về yêu cầu quản lý, thậm chí định danh cũng không thực sự rõ ràng. Trong khi, cả xã hội gọi sản phẩm này là “chung cư mini”- một thuật ngữ không có trong luật. Chính vì quy định lỏng lẻo như vậy dẫn đến thiếu hành lang pháp lý phù hợp, gây lúng túng trong quản lý, gây áp lực cho hạ tầng đô thị và đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ cao đối với sự an toàn của người dân.

Đại biểu phản ánh hiện trạng nhu cầu rất cao về chung cư mini ở các thành phố lớn, trong khi hầu hết các chung cư mini đều trong tình trạng 3 không: Không ban quản lý, không quy chế vận hành, không quy định về phòng cháy chữa cháy; nhiều chung cư xây dựng trái phép, vượt tầng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ… ĐBQH Nguyễn Thị Thủy cho rằng, sự ra đời của các chung cư mini thời gian vừa qua đã đáp ứng nhu cầu của nhiều người dân có mức thu nhập trung bình thấp, khả năng tài chính eo hẹp. Mặc dù người dân cảm nhận được nguy cơ mất an toàn, nhưng với nhu cầu rất lớn, họ vẫn mua. Điều này càng cho thấy thị trường đang thiếu trầm trọng những sản phẩm nhà ở giá bình dân phù hợp với nhu cầu, túi tiền của phần đông người lao động trong xã hội.

ĐBQH Nguyễn Thị Thủy thể hiện sự thống nhất rất cao với ý kiến của đồng chí Chủ tịch Quốc hội khẳng định, nhu cầu thực tế của người dân cần phải được bảo đảm nhưng dứt khoát không hợp thức hóa những sai phạm của chung cư mini ở trong Luật Nhà ở.

Từ những phân tích trên, đại biểu kiến nghị Chính phủ tiếp tục triển khai những giải pháp ưu đãi để khơi thông nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá bình dân; Chính phủ chỉ đạo các cơ quan đang tiến hành thanh tra, kiểm tra các chung cư mini, bên cạnh việc kiểm tra để phát hiện vi phạm là cần thiết nhưng qua kiểm tra cũng cần phải hướng dẫn kịp thời cho người dân để có giải pháp phòng ngừa an toàn cháy nổ. Đồng thời, ĐBQH kiến nghị trong Nghị quyết của kỳ họp Quốc hội lần này có nội dung yêu cầu về bảo đảm an toàn cháy nổ nói chung, trong đó có an toàn cháy nổ đối với các chung cư mini đang hiện hữu./.