Ba Bể tổng kết công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

Dự hội nghị có Thượng tá Nguyễn Quang Long, Phó Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể.

Năm 2023, huyện Ba Bể đã ban hành và triển khai đầy đủ các văn bản, quyết định, kế hoạch về công tác quốc phòng địa phương (QPĐP), giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định và hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác tuyên truyền giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được đẩy mạnh, nội dung được đổi mới. Trong năm, huyện đã chỉ đạo tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 300 người là cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và xã (đối tượng 4); tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh năm học 2022 – 2023 với hơn 1.100 học sinh, kết quả kiểm tra đều đạt khá trở lên; tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, thông qua lồng ghép các cuộc họp thôn, tuyên truyền lưu động… với số lượng người tham gia tiếp cận đạt gần 2.500 lượt người…

Chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự cho các xã đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; triển khai thực hiện đúng, đủ quy trình các bước tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu giao. Cơ quan Quân sự, Công an và các cơ quan ban ngành, đoàn thể đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Các đại biểu dự hội nghị đã dành thời gian thảo luận làm rõ một số kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, rút ra bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đề ra 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2024. Trong đó tập trung vào một số nội dung như: Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết số 28 ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; giữ vững vai trò, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQP&AN các cấp; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương; tăng cường bồi dưỡng phát triển đảng trong lực lượng DQTV, dự bị động viên...

Dịp này, UBND huyện Ba Bể đã khen thưởng cho 06 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023./.