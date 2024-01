Ba Bể tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tin liên quan Ba Bể một năm tổ chức thành công nhiều sự kiện

Với sự đoàn kết của toàn Đảng bộ, sự nỗ lực vươn lên của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, năm 2023, huyện Ba Bể tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phần lớn các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu đạt và vượt cao so với kế hoạch.

Trong năm 2023, huyện Ba Bể đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Cây lương thực có hạt trồng được hơn 6.322ha, đạt 101% kế hoạch; cây bí xanh thơm trồng được trên 185ha, đạt 123% kế hoạch; cây khoai lang trồng được 80,6ha, đạt 161% kế hoạch; diện tích cây chè hiện có 659ha, đạt 99,9% kế hoạch. Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục được duy trì và phát triển, tổng đàn gia súc hiện có trên 16.000 con, đạt 101% kế hoạch, sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng đạt trên 5.900 tấn, đạt 102% kế hoạch; diện tích nuôi trồng thủy sản có trên 126ha, đạt 102% kế hoạch, tổng sản lượng thủy sản đạt trên 342 tấn, đạt 101% kế hoạch. Tổng diện tích trồng rừng toàn huyện đạt 640ha, đạt 148% kế hoạch.

Huyện đầu tư hỗ trợ thành lập mới được 12 hợp tác xã, đạt 400%, đưa tổng số hợp tác xã đang hoạt động hiệu quả của toàn huyện lên 55 hợp tác xã; tạo việc làm mới cho hơn 800 lao động, trong đó xuất khẩu lao động đạt 123 người, đạt 102% kế hoạch. Công tác thu, chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, đúng quy định. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch hồ Ba Bể được quan tâm thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm chỉ đạo thường xuyên.

Hội nghị đã dành thời gian để thảo luận, bàn giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế như: Huyện còn 12/38 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội không đạt nghị quyết năm đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu cơ bản như: Thu ngân sách địa phương; xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; số trường đạt chuẩn quốc gia; thu hút khách du lịch; tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng…

Năm 2024, huyện Ba Bể đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện như: Phấn đấu thu ngân sách đạt 62 tỷ đồng; duy trì diện tích trồng cây bí xanh thơm 150ha; diện tích trồng rừng 400ha; phấn đấu có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 08 sản phẩm OCOP đạt 3 sao; thành lập mới 03 hợp tác xã; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt trên 90%. Có thêm 02 trường đạt chuẩn quốc gia; số lao động được dạy nghề và giải quyết việc làm 1.000 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 2 đến 2,5%; thu hút khách du lịch đạt 160 nghìn lượt. Kết nạp 120 đảng viên, trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đề ra trong năm 2024, huyện Ba Bể đưa ra một số giải pháp như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương sát sao với nhiệm vụ, kế hoạch; phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các phòng, ban chuyên môn để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế ở địa phương. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư, các chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm chất lượng, hiệu quả, trọng tâm, đúng mục đích. Quan tâm thực hiện ngay từ đầu năm đối với các mô hình sản xuất, mô hình giảm nghèo, mô hình tạo việc làm ở nông thôn…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà huyện Ba Bể đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, huyện Ba Bể cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu ngay từ đầu năm. Có giải pháp phát triển du lịch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông, lâm sản trên địa bàn huyện góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương. Phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để thu hút nguồn lực đầu tư, tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản. Trước mắt đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân năm 2024, bảo đảm khung thời vụ và các điều kiện phục vụ sản xuất. Làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho các hộ chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo được đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, đầm ấm./.