Ba Bể: Phát hiện và ngăn chặn một học sinh chế tạo pháo nổ

BBK - Mua và tìm hiểu cách làm ở trên mạng xã hội, một học sinh tại xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã chế tạo 21 quả pháo nổ các loại. Rất may, lực lượng Công an xã đã kịp thời ngăn chặn, không để các sản phẩm này được sử dụng, hoặc tung ra thị trường.

Trong số 21 quả pháo nổ tự chế được thu giữ, có 18 quả pháo đã hoàn thiện, cùng với khoảng 1kg hỗn hợp chất bột dùng để chế tạo pháo nổ tự chế được H. cất giữ tại nhà.

Ngày 20/12/2023, tại cơ quan Công an, M.T.H sinh năm 2008 trú tại xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn khai nhận: Những nguyên vật liệu làm pháo, cách làm pháo đều được H đặt mua, tìm hiểu trên mạng…

Thời gian qua, công an các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kết hợp tuyên truyền, vận động người dân không buôn bán, vận chuyển, chế tạo pháo nổ. Tuy nhiên, trước thực tế ngày càng có nhiều vụ việc học sinh tham gia tự chế pháo nổ bị phát hiện bắt giữ, bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan công an, cần tăng cường sự giám sát của nhà trường, gia đình nhằm ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc do pháo nổ gây ra./.