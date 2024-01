Ba Bể một năm nỗ lực vượt khó

Đoàn kết nỗ lực vượt khó

Những tháng đầu năm 2023, việc thực hiện một số chỉ tiêu, tiêu chí đặt ra gặp nhiều trở ngại khi thời tiết hạn hán kéo dài, dịch bệnh diễn biến phức tạp trên một số cây trồng, vật nuôi… Tuy nhiên, với sự đoàn kết, chung tay cùng vượt khó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Ba Bể đã vượt qua và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Toàn huyện có 12/14 nhóm chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó một số chỉ tiêu nổi bật như: Diện tích cây lương thực có hạt thực hiện trên 6.290ha, đạt 101% kế hoạch; cây công nghiệp trồng được 822ha, đạt 101% kế hoạch; tổng đàn đại gia súc trên 16.000 con, đạt gần 102% kế hoạch; diện tích nuôi thả thủy sản đạt trên 126ha, đạt 102% kế hoạch; trồng rừng hơn 640ha, đạt trên 148% kế hoạch; trong năm thành lập mới 12/03 hợp tác xã, đạt 400% kế hoạch…

Các hoạt động văn hóa – xã hội được triển khai phù hợp trong điều kiện thực tế của địa phương; chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân trên địa bàn huyện phát triển, ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát triển du lịch hồ Ba Bể đang được huyện đặt ra những giải pháp căn bản nhằm thu hút khách du lịch.

Phát huy thế mạnh hồ Ba Bể, huyện đã triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, kích cầu du lịch. Nhờ vậy, lượng khách du lịch đến với hồ Ba Bể tiếp tục tăng cao so với năm 2022, đạt trên 95.000 lượt khách, trong đó số khách quốc tế đạt trên 5.000 lượt.

Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nắm bắt dư luận xã hội được triển khai có hiệu quả. Tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với một số tổ chức đảng, đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém để có giải pháp điều chỉnh, khắc phục nhằm làm tốt các mặt công tác; kiên quyết xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm để răn đe.

Phấn đấu thực hiện những mục tiêu lớn

Xác định năm 2024, dự báo tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn nhưng trên cơ sở kết quả đã đạt được và những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huyện Ba Bể tiếp tục đặt ra một số mục tiêu trong năm mới như: Phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 62 tỷ đồng; diện tích trồng cây bí xanh thơm 150ha; diện tích trồng rừng 400ha; phấn đấu có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 08 sản phẩm OCOP trở lên được chứng nhận 3 sao; thành lập mới 03 hợp tác xã; 1.000 lao động được dạy nghề và giải quyết việc làm; thu hút khách du lịch đạt 160 nghìn lượt; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều từ 2 đến 2,5%; kết nạp mới 120 đảng viên trở lên…

Để thực hiện có hiệu quả những mục tiêu trên, Huyện ủy Ba Bể đưa ra những giải pháp, đó là: Ngay từ đầu năm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP, Đề án phát triển sản xuất một số cây trồng, vật nuôi có thế mạnh trên địa bàn huyện và các chương trình, dự án trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp nhằm nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn, phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư, các chương trình MTQG bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Phát triển các mô hình sản xuất, mô hình giảm nghèo, mô hình tạo việc làm tại nông thôn. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là sản phẩm công nghiệp có lợi thế của huyện như: Chế biến nông - lâm sản, khai thác và chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng. Đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, các cụm nghề hiện có; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư, xây dựng và hoàn thiện hệ thống giao thông, ưu tiên phát triển dịch vụ thương mại, vận tải, nâng cao chất lượng các dịch vụ thông tin và truyền thông…

Trong năm qua, nhiều du khách đến trải nghiệm, tham quan những cánh đồng lúa chín trên địa bàn huyện Ba Bể.

Cùng với đó, Ba Bể tiếp tục chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai hoạt động chuyển đổi số, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường bám nắm cơ sở kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ, hỗ trợ, giúp đỡ…

Trước thềm năm mới 2024, với sự đoàn kết, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và Nhân dân, hy vọng huyện Ba Bể sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân được nâng lên, diện mạo địa phương có nhiều đổi mới./.