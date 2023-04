Ba Bể chú trọng công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và liên tục, đơn vị thường xuyên làm tốt việc kiểm tra lưới điện nhằm kịp thời phát hiện và xử lý, bảo dưỡng, thay thế. Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng đến khách hàng sử dụng điện về những nguy hiểm của điện đối với tính mạng con người.

Công tác đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, đơn vị quán triệt cán bộ, công nhân viên chấp hành tốt các quy trình, quy định về an toàn lao động theo hướng dẫn của EVNNPC, PC Bắc Kạn; áp dụng công nghệ phần mềm kiểm tra, kiểm soát hình ảnh theo dõi, phát hiện; tăng cường công tác kiểm tra tại hiện trường, kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ tại các đội, tổ sản xuất để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy trình kỹ thuật an toàn điện.

Ông Nguyễn Đình Giảng, Giám đốc Điện lực huyện Ba Bể cho biết: Ngay từ đầu năm, Điện lực Ba Bể đã chủ động triển khai các phương án nhằm đảm bảo việc cung cấp điện năng cho các tổ chức, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn; kiểm tra toàn bộ lưới điện, các vị trí, thiết bị không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành, lập phương án xử lý thay thế. Với phương châm “Chủ động phòng tránh - Đối phó kịp thời - Khắc phục khẩn trương - hiệu quả” trong đó, lấy phòng, tránh là chính...

Tăng cường sử dụng camera nhiệt, thiết bị PD để kiểm tra các vị trí tiếp xúc trên đường dây và trạm biến áp nhằm phát hiện kịp thời hiện tượng phóng điện để có phương án xử lý. Được sự quan tâm của cấp trên, cơ sở vật chất dần được trang bị đáp ứng yêu cầu thực tế. Hiện nay, đơn vị đã được trang bị xe ôtô, xe cẩu; máy tính; mạng LAN, INTERNET phục vụ công tác sản xuất kinh doanh. Trang bị cho công tác thí nghiệm sửa chữa điện như: Ampe kìm, thước cặp, Panme...

Năm 2022, đơn vị thực hiện 01 công trình đầu tư xây dựng; 01 công trình sửa chữa lớn và 13 công trình sửa chữa thường xuyên, việc đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên đã góp phần chống quá tải lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các phụ tải, giảm bán kính cấp điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tại địa phương.

Với đặc điểm đường dây trải dài trên địa hình đồi núi phức tạp, thường xuyên bị tác động của thiên tai, bão lũ. Mùa mưa bão đến gần, với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, thông suốt, Điện lực Ba Bể đã xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chủ động rà soát chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng và bố trí lực lượng cán bộ, công nhân viên ứng trực sẵn sàng đáp ứng nhanh nhất khi có sự cố xảy ra.

Bên cạnh đó, nhận định được những khó khăn, lưới điện nằm ở gần cuối đường dây 371-E26.1; tiết diện đường trục không đồng bộ; các lộ đường dây đi qua địa hình phức tạp, rừng, núi nên nguy cơ gây sự cố cao như: Cây đổ vào đường dây, sạt lở... Đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện tốt việc tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các thiết bị, đường dây, phát hiện kịp thời nhằm bảo đảm chất lượng điện năng phục vụ Nhân dân, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.