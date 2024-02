Ba Bể: 124 tân binh lên đường nhập ngũ

Trong đợt giao quân lần này, huyện Ba Bể có 124 chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, trong đó thực hiện nghĩa vụ quân sự là 105 công dân, nghĩa vụ công an nhân dân là 19 công dân. Các tân binh được giao nhận về các đơn vị: Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu), Lữ đoàn 601 và Lữ đoàn 575 (Quân khu 1), Bộ Công an, Công an tỉnh.

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, chất lượng tân binh tương đối tốt: 100% quân số là đoàn viên, thanh niên; 100% công dân có trình độ văn hóa từ trung học cơ sở trở lên. Có 18 thanh niên tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Nông Ngọc Duyên khẳng định: Thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2024, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai khẩn trương, nghiêm túc và chặt chẽ, đã lựa chọn được 124 thanh niên ưu tú, tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.

Đồng chí tin tưởng các thanh niên ưu tú của huyện dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng đoàn kết, khắc phục khó khăn, vững vàng, phấn đấu rèn luyện, vươn lên hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Đồng thời, đề nghị các đơn vị nhận quân tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tân binh nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu của quân đội, công an và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; cấp ủy, chính quyền và các phòng, ban, đoàn thể các cấp thường xuyên quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương để các tân binh yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong Quân đội và Công an nhân dân.

Sau đây là một số hình ảnh tại Lễ giao nhận quân huyện Ba Bể năm 2024: