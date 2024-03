Ấn tượng Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Kạn lần thứ X

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV đã bước vào tranh tài ở các nội dung với tinh thần quyết tâm cao nhất. Nét nổi bật tại Hội khỏe Phù Đổng lần này là thành tích, chất lượng chuyên môn của các VĐV khá cao; trình độ kỹ thuật, chiến thuật của các VĐV tương đối đồng đều.

Xuyên suốt 7 ngày tranh tài tại sự kiện thể thao lớn của tuổi trẻ học đường, hơn 1.200 VĐV đã mang đến nhiều trận thi đấu sôi nổi, hấp dẫn trên tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, lưu lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với khán giả. Đây cũng chính là điều mang nhiều ý nghĩa cho sự thành công của Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Kạn lần thứ X.

Tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, Phòng GD&ĐT huyện Ba Bể có 75 VĐV đại diện cho 7.562 học sinh trên địa bàn toàn huyện tham tranh tài ở 5 môn thi đấu gồm: Bóng chuyền, bóng bàn, điền kinh, cầu lông và đẩy gậy.

Phó Trưởng phòng Phòng GD&ĐT huyện Ba Bể Dương Thái Huỳnh cho biết: Trước đó, Phòng GD&ĐT Ba Bể đã chỉ đạo các đơn vị tạo điều kiện để các em tham gia luyện tập theo kế hoạch nhưng vẫn đảm bảo việc học văn hoá. Các trường có trách nhiệm phân công giáo viên lên lớp ôn tập bổ sung lại những nội dung kiến thức mà các em chưa được cập nhật khi tham gia Hội khỏe Phù Đổng. Năm nay, Ba Bể có em Triệu Quốc Trưởng, lớp 9, Trường TH&THCS Yến Dương đã phá kỷ lục ở nội dung chạy 100m nam".

Qua Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Kạn lần thứ X đã có nhiều học sinh thể hiện năng khiếu thể thao, là nguồn để tiếp tục bồi dưỡng, huấn luyện chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực và toàn quốc. Tiêu biểu như: VĐV Hoàng Hà Anh của Phòng GD&ĐT TP. Bắc Kạn đã giành 2 Huy chương Vàng nội dung chạy 60m nữ THCS và chạy 100m nữ THCS; VĐV Hà Kha của Phòng GD&ĐT huyện Chợ Mới giành Huy chương Vàng và phá kỷ lục hội khỏe ở nội dung nhảy xa nam THCS; VĐV Ma Quỳnh Thư của Phòng GD&ĐT huyện Na Rì giành Huy chương Vàng nội dung nhảy xa nữ THCS và Huy chương Bạc chạy 60m nữ THCS...

Trong suốt quá trình diễn ra Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, hoạt động của các bộ phận chuyên môn đều diễn ra đúng kế hoạch và điều lệ, đảm bảo tất cả VĐV thi đấu an toàn, phát huy hết khả năng để đạt được thành tích tốt nhất. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Lực lượng trọng tài làm việc với tinh thần, thái độ nghiêm túc, khách quan, vô tư, trung thực để đánh giá chính xác thành tích và năng lực của các VĐV... Tất cả đã tạo nên một bầu không khí thể thao sôi động, hấp dẫn.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được chú trọng, kịp thời đưa thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Trong đó, các đơn vị gồm: Báo Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thường xuyên cập nhật thông tin, truyền tải những hình ảnh đẹp, bầu không khí thi đấu và thành tích của các VĐV tại tất cả các địa điểm thi đấu, góp phần cổ vũ phong trào rèn luyện TDTT lan tỏa rộng khắp.

Ông Sầm Văn Du, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng BTC Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Kạn lần thứ X cho biết: Các đơn vị tham gia đều có sự chuẩn bị tốt và tuyển chọn VĐV kỹ lưỡng từ cấp cơ sở. Thông qua Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, các VĐV xuất sắc sẽ được tuyển chọn, huấn luyện để tham gia đoàn VĐV của tỉnh tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Kạn lần thứ X năm 2024 đã được tổ chức thành công với nhiều khoảnh khắc thể thao đẹp lưu lại trong lòng khán giả đến theo dõi và cổ vũ. Qua đó, tạo được sức lan tỏa rộng khắp và trở thành sân chơi TDTT lớn cho tuổi trẻ học đường. Kết quả có được từ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Kạn lần thứ X sẽ là hành trang để các VĐV tiếp tục rèn luyện, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của tỉnh nhà…/.